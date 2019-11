Coupe de France : Saint-Flour sort Ajaccio, Clermont éliminé par Bergerac !

Auvergne, France

On ne les attendait pas, et ils ont déjoué les pronostics. Les Cantaliens de Saint-Flour ont battu, avec la manière, des Corses bien tendres et qui n'ont pas su faire respecter la hiérarchie (trois divisions d'écart). L'US Saint-Flour, appliqué, a profité des errements ajacciens, et ce dès la dixième minute : un mauvais renvoi de la défense adverse donnait l'ouverture du score sanfloraine (0-1). Malgré l'égalisation corse et le score de parité à la pause (1-1), les Cantaliens n'ont ensuite pas lâché, assommant leurs adversaires à l'heure de jeu (2-1), puis enfonçant le clou à la dernière minute (3-1). La fête, à domicile, pouvait être belle.

En revanche, côté Clermont Foot, c'est la soupe à la grimace. En déplacement dans le Périgord, face à une équipe de Bergerac évoluant deux divisions en-dessous, les Clermontois, qui alignaient pourtant une équipe type où Adrian Grbic était titulaire, ont vite encaissé un but de Fichten (18e) et ne s'en sont jamais remis. Le club fanion auvergnat quitte donc la compétition par la plus petite porte, dès le 7e tour.