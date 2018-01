Manche, France

Granville et Saint-Lô ont évité les "gros" lors du tirage au sort des 16es de finale ce lundi. Pour Granville (National 2), c'est un duel entre Normands et Bretons, et surtout entre deux équipes de Coupe. Tombeurs de Bordeaux au tour précédent, les Granvillais accueilleront les "Thoniers" de Concarneau en 16es de finale de la Coupe de France. Une petite division sépare les deux clubs : les Bretons sont 14es de National. Le club du Sud-Manche espère rééditer sa belle épopée de 2016, qui avait conduit les Maritimes jusqu'en quart de finale de la compétition.

Deux tirages plutôt jouables pour les Manchois

Pour la quatrième participation de son histoire aux 16es de finale de la Coupe de France, le FC Saint-Lô Manche (National 3) accueillera les Vendéens des Herbiers, 15e de National. Le club vendéen avait été tiré en premier, mais étant donné qu'il y a deux divisions d'écart, ce sont bien les hommes de Nicolas Fautrat qui recevront.

Quant au Stade Malherbe de Caen, troisième représentant normand encore dans la compétition, tirage très favorable : les hommes de Patrice Garande devront se déplacer au Canet-en-Roussillon (National 3).

Les rencontres de ces 16es de finale de la Coupe de France sont prévues les mardi 23 et mercredi 24 janvier.