Coupe de France : Saint-Pryvé-Saint-Hilaire défiera Rennes un club de ligue 1, mercredi 23 janvier

Loiret

C'est une belle affiche qui se prépare pour le club de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire. "On est ravi," explique l'entraîneur pryvatain, Baptiste Ridira, "on a regardé le tirage tous ensemble après l'entraînement et on peut le dire, les joueurs ont explosé de joie!" Le tirage au sort des 16e de finale de la coupe de France s'est tenu lundi soir à Lille. Après avoir logiquement battu Aurillac, club de N3, c'est une affiche de rêve pour Saint-Pryvé qui reçoit un club de ligue 1 : le Stade Rennais, l'actuel 8e du championnat. Trois divisions séparent les deux équipes. Les loirétains qui n'ont jamais atteint ce niveau de compétition étaient heureux ! A l'image de l'entraîneur Baptiste Ridira, "c'est déjà historique pour notre club, ce sera l'occasion de faire une belle fête et nous allons préparer ce match sérieusement," et pourquoi faire exploit, "d'autres clubs nous ont montré la voie," ajoute-t-il. Baptiste Ridira connaît l'entraîneur de Rennes car "il était sur le banc lorsque nous avons rencontré la réserve rennaise qui était dans la même poule que nous."

La réaction de Baptiste Ridira, l'entraîneur de Saint-Pryvé Copier

Match le 23 janvier, sans doute au stade de la Source

Saint-Pryvé-Saint-Hilaire ne jouera sans doute pas dans son stade du Grand Clos. Les deux présidents ont fait la demande auprès de l'US Orléans de jouer cette belle affiche au stade de la Source. "C'est en bonne voie, on attend des confirmations," explique Jean-Pierre Augis, mais on connaît la date : "Eurosport a programmé la rencontre le mercredi 23 janvier à 18 heures."

L'US Orléans favori

Pour l'US Orléans, le tirage au sort est moins clinquant. Après avoir éliminé les martiniquais du Lamentin, c'est même un match piège où les orléanais partiront favoris. Ils joueront sur la pelouse de Bergerac, club de Nationale 2. On ne connaît pas encore la date, le 22 ou le 23 janvier.