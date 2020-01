Coupe de France : Saint-Pryvé Saint-Hilaire doit-il y croire contre Toulouse?

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Trois divisions d'écart, normalement, c'est rédhibitoire. Mais ce 32e de finale de la Coupe de France de football entre Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) et Toulouse (L1) est atypique. Les Pryvatains, qui enchaînent un nouveau bon parcours en coupe après la saison dernière, reçoivent des Toulousains en crise.

Deuxième club de Ligue 1 en deux ans

La saison dernière, l'aventure du club de la banlieue orléanaise s'arrête en 16e de finale. Défaite 2-0 contre le futur vainqueur de la Coupe de France 2019, Rennes (Ligue 1), au stade de la Source à Orléans, après avoir éliminé Troyes (Ligue 2) au huitième tour.

"L'année dernière, il y avait plus d'excitation" confie Fabrice Seidou, capitaine et attaquant pryvatain. "Là, je nous sens un peu plus posés, sereins. Après, on essaie de canaliser un peu nos jeunes. Il y a de la fougue. On essaie de rassurer tout le monde."

Sur un coup d'éclat, une accélération, ils peuvent faire la différence - Fabrice Seidou

Un match abordé avec ambition côté pryvatain. "On n'a qu'une envie, c'est d'aller se frotter à eux, rajoute le capitaine. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont des qualités. Sur un coup d'éclat, une accélération, ils peuvent faire la différence. Il va falloir rester très costaud mentalement et jouer avec nos armes."

A Saint-Pryvé Saint-Hilaire, ce n'est pas la pression qui domine, dans les dernières heures avant le coup d'envoi, mais une certaine forme de sérénité. Mêlez à tout cela les difficultés toulousaines et les forces se rééquilibrent.

Un adversaire en crise

Au Téfécé, rien ne va plus: neuf défaites consécutives, dernier de Ligue 1, un président contesté, des supporters qui souhaitent la descente du club pour donner un coup de balai. Le déplacement dans le Loiret paraît anecdotique au vue de leur situation.

"Je ne pense pas qu'il faille être focalisé sur la mauvaise santé sportive de l'adversaire parce que ça pourrait entraîner un pêché d'orgueil et un manque d'humilité avant et pendant le match" tempère Baptiste Ridira, l'entraîneur de Saint-Pryvé Saint-Hilaire.

A la veille de rencontrer Toulouse, les bénévoles pryvatains ont habillé le stade du Grand Clos aux couleurs bleues de la Coupe de France. Des conditions de jeu spéciales, typiques de la coupe, et un stade porte-bonheur qui a déjà vu un club pro tomber il y a un an (Troyes): le piège est tendu.

L'entraîneur toulousain Antoine Kombouaré se méfie du déplacement dans le Loiret. Copier

Le groupe de Saint-Pryvé Saint-Hilaire: Allan Hunou, Charles Chatelin - Manuel Da Silva, Thibault Plisson, Romain Perroux, Quentin Moutiapoulé, Alexandre Obambot, Djibril Paye, Alexandre Leroyer - Hermann Esmel, Jean-Baptiste Gerard, Aboubacar Ouattara, Julien Charpentier, Rodrigue N'Cho, Fulgency Kimbembe - Carnejy Antoine, Thierry Lemaitre, Fabrice Seidou (cap).

Le groupe de Toulouse: Goicoechea, Reynet - Amian, Diakité, Diarra, Gabrielsen, Isimat-Mirin, Moreira, Rogel - Adli, Boisgard, Dossevi, Koné, Makengo, Ngoumou, Sidibé, Vainqueur - Koulouris, Taoui

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 17h45 pour l'avant-match. Coup d'envoi à 18 heures.