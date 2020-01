Coupe de France : Saint-Pryvé Saint-Hilaire éliminé par l'AS Monaco (3-1) en 16e de finale

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) a été battu 3 à 1, par le club monégasque (L1), lors des 16e de finale de la Coupe de France au Stade de la Source à Orléans. Un échec logique, qui marque la fin d'un beau parcours pour le club amateur du Loiret.

3 - 0 à la mi-temps

Dès la première mi-temps, le sort du match était scellé pour les pryvatains. C'est l'attaquant sénégalais du club monégasque, Keita Baldé, qui a ouvert le score (11'), avant de marquer un deuxième but quelques minutes plus tard (28'). Le troisième but a été inscrit par l'attaquant Wissam Ben Yedder, peu avant la mi-temps (36').

Saint-Pryvé Saint-Hilaire sauve l'honneur

Durant la seconde mi-temps les occasions ont été assez rares pour le club pryvatain face à une équipe monégasque qui a su gérer le match jusqu'à la fin. L'attaquant pryvatain, Carnéjy Antoine, qui avait marqué lors du précédent match contre Toulouse, a inscrit un but à la 81' minutes.

Match à guichets fermés

Pourtant, le club pryvatain n'était pas seul, plus de 7000 spectateurs sont venus voir le match, dans une ambiance bon enfant mais plutôt calme. A l'inverse, les quelque 200 supporters monégasques, ont donné de la voix durant tout le match pour encourager leur équipe.