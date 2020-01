EN IMAGES - Coupe de France : Saint-Pryvé Saint-Hilaire élimine Toulouse!

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Les Pryvatains accèdent au seizièmes de finale de la Coupe de France pour la seconde année consécutive. Victoire de Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) contre Toulouse (L1) 1-0 grâce à Carnejy Antoine.

La victoire est somme toute logique pour le club du Loiret qui évolue pourtant trois divisions en-dessous des professionnels de Toulouse (Ligue 1) : les Pryvatains ont dominé la rencontre, se créant plusieurs vraies occasions, ratant même un pénalty après dix minutes de jeu (le capitaine Fabrice Seidou frappant sur le poteau gauche du but du TFC), et inscrivant donc le but victorieux à la dernière seconde.

Une grande première pour St-Pryvé St-Hilaire !

C'est la première fois que le club de St-Pryvé St-Hilaire élimine une équipe de Ligue 1, des Toulousains très mal en point, actuellement derniers du championnat : le public nombreux (1800 spectateurs) massé au bord du terrain, le long de la rambarde, a pu exulter au coup de sifflet final ! L'an passé, déjà, St-Pryvé avait réalisé un beau parcours, éliminant Troyes (Ligue 2), puis se faisant sortir en 16èmes de finale par Rennes 2/0.

Certains supporters loirétains ont même envahi le terrain, le tout dans une ambiance bon enfant. La partie avait été émaillée de plusieurs jets de fumigènes de la part de supporters toulousains et l'arbitre a dû interrompre le match pendant dix minutes en seconde période. Les supporters du TFC ont alors été expulsés par les CRS, hors du stade.