Coupe de France - Le derby DFCO - Saint-Apollinaire à Gaston Gérard, samedi 13 novembre

Après plusieurs jours d'attente, on connait finalement la date et le lieu du 7e tour de la Coupe de France de football entre Saint-Apollinaire (N3) et le DFCO (L2). Inversion par rapport au tirage, le match se jouera à Gaston Gérard, samedi 13 novembre 2021.