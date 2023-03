Coupe de France : "sans complexe", le FC Annecy se prépare à défier l'OM en quart de finale

C'est un rendez-vous historique pour le FC Annecy ! Pour la première fois de son histoire, le club annécien va atteindre les quarts de finale de la coupe de France de football. Et il est clair que l'OM, son adversaire, ce mercredi soir, à 21h, ne fera aucun cadeau au petit poucet haut-savoyard. Pour les joueurs du FCA, ce rendez-vous est pour beaucoup le premier grand match de leur carrière. C’est le cas notamment, pour le défenseur Arnold Témanfo, mais ce n'est pas une raison pour "jouer les touristes". Lui qui, il y a 10 ans, évoluait à la Rochelle en Régionale 1, la sixième division du foot français, et enchainait les petits boulots en intérim pour vivre, foulera ce mercredi soir la pelouse du Vélodrome avec fierté et sans "complexe".

Pas question d'y aller la peur au ventre

Sur le papier, face à Marseille, à ses joueurs et à son histoire, le FC Annecy, promu cette saison seulement en Ligue 2, ne fait pas le poids. Mais pas question d’aller là-bas avec la peur au ventre et de faire des complexes explique l’entraineur annécien, Laurent Guyot.

Affluence historique

Sur le papier, c’est donc David contre Goliath. Mais reste possible estime le défenseur des Reds, Arnold Témanfo. En coupe de France, tout est possible ! Et pour soutenir le FC Annecy, un millier de supporters du FCA (16 autocars) vont faire le déplacement. Eux aussi vont se sentir tout petits, noyés dans la masse des fans de l’OM puisque plus de 61.000 spectateurs seront ce mercredi soir au Vélodrome, pour ce qui est d’ores et déjà le quart de finale de la Coupe de France avec la plus forte affluence jamais enregistrée.

📻 Suivez la journée "100% FC Annecy" de nos supporters avec France Bleu Pays de Savoie, nous serons avec eux, grâce à notre reporter Mélanie Tournade, entre 16h et 19h.