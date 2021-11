Coupe de France : Sarrebourg et la RS Magny veulent leur place en 32e de finale

C'est tout le Sud Mosellan qui rêve d'un exploit. Ce samedi, à partir de 18 heures, à l'occasion du 8e tour de la Coupe de France de foot, le FC Sarrebourg (R1) défie l' US Créteil Lusitanos (N1).

Entre les 2 formations, il y a trois divisions d'écart. Plus de 1500 spectateurs sont attendus au stade Jean-Jacques Morin. Et pour espérer faire tomber le club francilien, et se hisser en 32e de finale, un stade de la compétition que les Sarrebourgeois n'ont plus atteint depuis 1999, les amateurs mosellans ont mis les petits plats dans les grands.

A cause d'un calendrier bien chargé - Sarrebourg a notamment disputé, lundi soir, un match en retard de championnat en Alsace - le staff a mis l'accent sur la récupération. Et comme les pros, les joueurs locaux, ont eu droit, mardi, à une séance de cryothérapie.

Sur le terrain cette fois, le staff sarrebourgeois a programmé cette semaine, deux séances d'entraînements. Il a bien entendu décortiqué sur vidéo, le jeu de l'US Créteil, avant-dernier du championnat national et il regardera aussi avec beaucoup d'intérêt, les prévisions météo. De la neige est annoncée sur Sarrebourg et cela pourrait avantager les amateurs mosellans.

Le " Piresico "

La RS Magny (R2) veut sabrer le champagne. Ce dimanche, à 13h30, à l'occasion du 8e tour de la Coupe de France, le petit club de l'agglomération messine, se déplace sur la pelouse des amateurs de Reims Ste Anne (R1).

Cette formation champenoise a notamment vu grandir un certain Robert Pires. L'ancien Grenat a débuté dans ce petit club rémois Et il accueille aujourd'hui d'anciens joueurs professionnels du stade de Reims, à l'image d'Anthony Weber et de Mickaël Tacalfred.

Pour mettre toutes leurs chances de leur côté, le staff et les dirigeants de la RS Magny, ont décidé d'une mise au vert : les joueurs dormiront samedi soir à Reims. Et pour encourager le club messin, deux bus de supporters, se rendront ce dimanche au stade Robert Pires.