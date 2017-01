Coupe de France : face à Niort, Sarreguemines a encore faim

Le Stade de la Blies rêve d'un nouvel exploit des amateurs du Sarreguemines FC qui affrontent Niort (L2), mardi à 18h, en 16ème de finale de la Coupe de France.

Après Dijon et Valenciennes l'an passé, Valenciennes (encore !) et le Stade de Reims cette saison, Niort sera t-il le prochain club de Ligue 2 à mordre la poussière au Stade de la Blies ? Car dans le petit monde de l'antichambre de l'élite du football français, le nom du Sarreguemines FC (CFA2) commence à faire trembler. Mais ne comptez pas sur les Faïenciers pour tomber dans l'excès de confiance.

On va aborder ce match là comme un outsider, malgré nos prestations précédentes. On a aucune garantie par rapport à ça, et le fait de ne pas avoir joué en match officiel depuis trois semaines risque de nous pénaliser un peu. Il va falloir qu'on se montre très pointilleux sur les micro-détails qui vont faire la différence - Sébastien Meyer, entraineur du SFC.

Le coach mosellan a donc, une fois de plus, passé de nombreuses heures devant son écran d'ordinateur, à analyser méticuleusement les forces et les failles de l'adversaire.

Sébastien Meyer, l'entraîneur du SFC devant l'écran de son ordinateur © Radio France - Thomas Jeangeorge

Le cahier " secret " de Coach Meyer, le technicien sarregueminois © Maxppp - Thomas Jeangeorge

Bleu et blanc jusqu'aux petites culottes

Tombé l'an passé à Granville à ce stade de la compétition, le SFC compte sur son groupe que la Coupe de France transcende, à l'image de l'incroyable réussite de son buteur maison, Hassan M'Barki (auteur de 11 buts en coupe de France, dont deux doublés face à Valenciennes et Reims). Mais le soutien du Stade de la Blies, où se masseront plus de 2.000 supporters ce soir ne sera pas de trop pour réaliser l'incroyable exploit. Cela fait d'ailleurs plusieurs jours que la ville de Sarreguemines se pavoise aux couleurs bleu et blanches du SFC. Tout le monde s'y met : une agence bancaire, un toiletteur pour chiens, et même la boutique de lingerie qui propose à ses clientes un ensemble de sous-vêtement en dentelle, estampillé SFC !

Du beau monde est également attendu dans les tribunes du Stade de la Blies pour assister à la rencontre, comme Philippe Hinschberger, l'entraineur du FC Metz, ainsi d'autres joueurs professionnels de l'effectif grenat, mais aussi le plus connu des supporters du SFC, le chanteur Tonton David, ami du président Christophe Marie, et qui compte bien aider les Faïenciers à tracer, un peu plus loin leur route, dans cette belle Coupe de France...

Sarreguemines FC - Chamois Niortais (16e de finale de la Coupe de France), 18h, Stade de la Blies à Sarreguemines, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Damien Colombo.

