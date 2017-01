Coupe de France : Sarreguemines FC - Niort, programmé le mardi 31 janvier à 18H

Les deux clubs se sont mis d'accord pour la date et l'horaire des 16ème de finale de la Coupe de France. C'est le mardi 31 janvier à 18h, au stade de la Blies, que sera donné le coup d'envoi de la rencontre entre le Sarreguemines FC (CFA2) et Niort (L2)

Supporters du SFC, à vos agendas. La rencontre des 16ème de finale de la Coupe de France entre le Sarreguemines FC et Niort se déroulera le mardi 31 janvier au stade de la Blies et le coup d'envoi sera donné à 18h. La Fédération Française de Foot a validé la date et l'horaire de cette rencontre.

Un nouvel exploit

Après avoir sorti Valenciennes puis Dijon, lors des précédents tours de la Coupe de France, les amateurs du SFC envisagent de tripler la mise face aux Chamois Niortais, qui évoluent en Ligue 2. La billetterie de ce match ouvrira d'ici quelques jours. Ce match sera aussi diffusé en intégralité sur France Bleu Lorraine et France Bleu.fr