Coupe de France : Sarregumines s'offre un nouvel exploit contre le Stade de Reims

Le SFC a encore sabré le champagne. Ce samedi, à l'occasion des 32ème de finale de la Coupe de France, les joueurs du Sarreguemines FC (CFA2) ont éliminé le Stade de Reims (L2), deux buts à un. Le héros du match est encore le buteur maison, l'attaquant Hassan M'Barki, auteur d'un doublé. C'est la 4ème fois en plus d'un an, que les faïenciers sortent un club de l'anti-chambre de l'élite. Chapeau bas !

Une affaire de pénalty

Grâce au travail exemplaire des bénévoles et des agents des services techniques de la ville, et malgré un froid sibérien, Stéphane Jochem, l'arbitre de cette rencontre, exclut tout report. C'est donc sur un pelouse malgré tout difficile, et rendue peu à peu glissante par quelques chutes de neige, que la rencontre démarre, dans un stade de la Blies bourré à craquer. Sur cette surface, c'est le SFC qui semble le plus à l'aise. Les protégés de Sébastien Meyer se montrent les plus dangereux et obtiennent logiquement un pénalty peu après la demi-heure de jeu. Le prince de la Blies ne se fait pas briller et transforme l'offrande (1-0). Cet avantage ne sera que de courte durée. Cinq minutes plus tard, l'arbitre signale une faute sarregueminoise peu évidente dans la surface de réparation. L' attaquant du Stade de Reims, Gaëtan Charbonnier, réussit son pénalty (1-1).

Le prince de la Blies

Après la pause, le SFC se montre encore plus agressif et menaçant. Jordan Coignard, le milieu de terrain des faïenciers est tout proche de doubler la mise. Sa frappe est détourné in extremis par le portier champenois. Quelques minutes plus tard, c'est la délivrance : M'Barki est fauché dans la surface de réparation du Stade de Reims. C'est un nouveau pénalty, cette fois, indiscutable que se charge de transformer et réussir l'enfant-chéri de la Moselle Est (2-1). Plus rien ne sera marqué. Le Stade de la Blies peut fêter ses héros, ces footballeurs amateurs, ouvriers, cheminots, chômeurs, éducateurs sportifs et spécialisés, qui malgré trois divisions d'écart et quelques millions d'euros de budget de différence, ont encore rêvé tout un club, toute une ville, toute une région. A Sarreguemines, le charme de la Coupe de France opère toujours bien.