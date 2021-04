Coupe de France - Saumur-TFC : la jeunesse veut prendre le quart

Le TFC n'a plus atteint les quarts de finale depuis 2009.

Avec un effectif largement remanié et en plus perturbé par le Covid-19, le TFC affronte Saumur (N3) en huitième de finale de la Coupe de France ce mercredi soir (18h45).

Le Covid vient perturber les plans

Ce lundi, le club a annoncé que trois joueurs sont positifs au Covid-19. De nouveaux tests PCR seront passés en ce jour de match. Patrice Garande a dû revoir ses plans et l'équipe qu'il avait prévu d'aligner.

Beaucoup de jeunes de la N3 dans le groupe

Pour ce déplacement, des joueurs comme Isak Pettersson ou Anthony Rouault, habitués à prendre du temps de jeu en Coupe, ne sont pas là. On aura donc Florentin Bloch et Thomas Himeur comme gardiens sur la feuille de match. Paul Bonneau (attaquant, 19 ans), Mamady Bangré (19 ans) ou encore Ilies Soudani, habitués de la N3, sont du voyage et pourraient fêter leurs débuts en pro.

Quelques cadres seront là pour entourer la jeunesse : Ruben Gabrielsen, Bafodé Diakité, Stijn Spierings, Branco Van den Boomen ou encore Vakoun Bayo.

Le match en direct sur France Bleu Occitanie

France Bleu Occitanie, seule radio à vous proposer l'intégralité des matches du TFC cette saison, sera du voyage dans le Maine-et-Loire pour vous faire vivre la rencontre dès 18h10 (coup d'envoi 18h45).