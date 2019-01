Coupe de France : Schiltigheim (Nationale 2) éliminé en 32e de finale par Dijon

Schiltigheim, France

Les Schilikois y ont cru mais l'aventure en Coupe de France s'arrêtera finalement là pour le club de Nationale 2, stoppé aux portes des 16e de finale par Dijon (Ligue 1). Pourtant, le Sporting a maintenu le nul pendant plus de 60 minutes de jeu, se frayant même plusieurs occasions lors de cette rencontre en 32e de finale. Dijon a finalement ouvert le score à la 64e minute avec un but de Naïm Sliti suivi par un second but de Chan-Hoon Kwon à la 72e.

Le capitaine Benjamin Genghini a redonné de l'espoir aux Schilikois en transformant un pénalty à la 77e minute. C'était sans compter Julio Tavares qui enfonça le clou dans le temps additionnel (90e+2) avec un troisième et dernier but pour les Dijonnais. Dijon, en période de transition et coaché par l'ancien adjoint David Linarès depuis le limogeage de son entraîneur Olivier Dall'Oglio lundi, s'est donc rassuré et se qualifie pour les 16e de finale de Coupe de France.

Dimanche, le petit poucet Olympique Strasbourg reçoit l'AS Saint-Etienne

Les Schilikois resteront cette année encore sur une défaite en 32e de finale. Le match entre le Racing et Grenoble ayant été reporté à cause des conditions météo, les Alsaciens comptent maintenant sur le petit poucet, l'Olympique Strasbourg, club de Régionale 2 (septième division) qui affronte ce dimanche Saint-Etienne (quatrième de Ligue 1) à la Meinau. Le club amateur alsacien s'est déjà illustré en offrant des places aux 200 et quelques supporters stéphanois qui feront le déplacement. En réponse, L'AS Saint-Etienne s'est engagé à laisser l'intégralité de se recette du match à l'Olympique Strasbourg pour compenser les frais d'organisation.