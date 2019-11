Coupe de France : séance de pénaltys folle et victoire de Côte Chaude contre Saint-Galmier

Saint-Galmier, France

Le score nul et vierge à l'issue du match ne reflétait pas du tout le spectacle ou l'intensité sur la pelouse ce dimanche 17 novembre. Au septième tour de Coupe de France, l'Union Saint-Galmier Chamboeuf recevait le Côte Chaude Sportif. Après 90 minutes d'efforts, les joueurs ont ensuite disputé des prolongations, mais aucune des défenses n'ont craqué, bien aidées par des gardiens de but impeccables. Des "goals" qui ont également brillé un peu plus tard lors de la séance de tirs aux buts : deux arrêts chacun. Mais en plus de ces arrêts, les joueurs de Saint-Galmier rataient deux fois, contre une seule à ceux de Côte Chaude. Les hommes en bleus pouvaient hurler leur joie et leur satisfaction de rejoindre le 8e tour, lors duquel 12 clubs de Ligue 2 entrent en lice.

1500 personnes dans le stade

A Saint-Galmier, le président du club Stéphane Magnin retient la belle fête populaire, "on a montré qu'on pouvait organiser un beau match de foot", malgré la défaite des siens. "Il va falloir se remettre mais les joueurs avaient le niveau même en jouant une division au-dessous", a-t-il analysé à chaud.

En face, le héros s'appelle Guillaume Schalke. Le gardien de Côte Chaude a réalisé un superbe arrêt du pied pour offrir la victoire aux siens. Il restait modeste à l'issue de la rencontre : "sur ces matchs là quand ça va aux pénaltys on a tout à gagner, les attaquants ont tout à perdre, ça nous sourit tant mieux, je sais que je vais passer une bonne soirée".