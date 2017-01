Coupe de France : Semaine de folie pour la Jeanne d'Arc de Biarritz

Les amateurs de la Jeanne d'Arc de Biarritz (DHR) préparent leur 32e de finale de Coupe de France contre les pros de Rennes (L1) loin de leur tranquillité habituelle. Entraînements devant un parterre de médias et caméras, émulation dans l'équipe, supporters excités et stade Aguiléra quasi plein déjà

Si l'excitation est à son comble au bord du terrain, que la présence très inhabituelle de nombreux journalistes et caméras fait monter un peu plus la pression sur les joueurs et le paisible petit club de patronage, le groupe de copains, dont l'ossature joue à la JAB depuis les tous petits, garde sa bonhomie habituelle et sa joie de vivre manifestée à la fin de l'entraînement dans le froid polaire du stade Saint-Martin

Cette insouciance, cette douce folie leur a valu les feux des projecteurs début décembre lorsque la vidéo de l'explosion de joie dans le club house lors du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France, à l'annonce du futur adversaire des Biarrots, a fait le tour du monde

Une apparente décontraction qui tranche avec le sérieux des joueurs pendant l'entraînement ce mardi soir. Chacun donne le meilleur pour faire partie du groupe qui disputera LE match dont rêve tout joueur amateur

C'est un rêve pour nous. Moi j'ai commencé le foot il y a 28 ans et j'aurai jamais cru jouer contre une Ligue 1, c'est du bonheur ! J'ai l'impression que le niveau se hausse un petit peu vu que tout le monde a envie de jouer - Damien Latuille, capitaine de la JAB

Damien Latuille, le capitaine de la Jeanne d'Arc de Biarritz, vit un rêve et veut en profiter à fond, il sent l'émulation dans le groupe

Entraînement tout de même chamboulé par la présence de nombreux journalistes et des caméras des télévisions. Un engouement intimidant pour ces joueurs habitués à l'anonymat témoignent l'entraineur Nicolas Bascazeaux et le défenseur Xan Urgatemendia

On est un peu dépassés, on voit une quinzaine de journalistes, c'est un peu abusé (sourires)... tout ça pour nous... c'est un peu fou, on réalise pas trop - Xan Urgatemendia, défenseur

L'entraineur de la JAB, Nicolas Bascazeaux et le défenseur Xan Urgatemendia n'en reviennent pas de l'engouement médiatique autour de leur club

Présence aussi d'une poignée de supporters, le noyau dur du Kop de la JAB, en pleine préparation des festivités de dimanche. Un kop composé d'anciens joueurs du club, peu nombreux mais efficaces quand il s'agit de donner de la voix.

Déjà très chauds à l'entraînement, le Kop de la JAB promet de mettre une chaude ambiance contre Rennes au stade Aguiléra