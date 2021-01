Coupe de France : sérieux et appliqué, le Stade Lavallois remporte son premier match de l'année

Le Stade Lavallois n'a jamais tremblé sur la pelouse du stade André Bertin. Les Mayennais ont facilement décroché leur billet pour le 6e tour de la coupe de France en étrillant Angers Notre-Dame-des-Champs 4 buts à 0 ce dimanche après-midi.

Le premier but a été inscrit par Sabri Toufiqui à la 22e minute. Le milieu de terrain honorait sa première titularisation de la saison avec les Tangos. Il a su se montrer vite en évidence et a été très actif sur son côté droit. Après la demi-heure de jeu c'est Edson Seidou, le latéral gauche, qui a marqué d'un tir pas forcément puissant. Mais l'ancien du Red Star profitait alors d'une défense angevine Passive.

Laval aurait même pu prendre trois buts d'avance à la pause mais Dorian Caddy a loupé son face-à-face. L'attaquant toujours muet avec Laval s'est présenté seul face au but mais son tir légèrement croisé a été arrêté des jambes par le gardien Florian Parillaud. 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Stade Lavallois sonnait à nouveau la charge et Maxence Carlier (46'), monté sur le premier corner, a pu reprendre de la tête le ballon au second poteau. La messe était déjà dite. Sandy Nzuzi, rentré quelques minutes avant en a aussi profité pour trouver le chemin des filets d'un plat du pied sur le côté gauche (90').

Le week-end prochain le Stade Lavallois ira à Vigneux-de-Bretagne, club de Régionale 2 en Loire-Atlantique (6e tour de la coupe de France). Le jour et l'horaire du match ne sont pas encore fixés.