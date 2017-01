Coupe de France : si le terrain le permet, le Sarreguemines FC rêve d’un nouvel exploit contre le Stade de Reims

Ce samedi 7 décembre, à l’occasion des 32ème de finale de la Coupe de France, si la pelouse du stade de la Blies n’a pas trop souffert du froid, les amateurs du SFC (CFA2) vont défier les professionnels du Stade de Reims (L2). L’arbitre de la rencontre, Stéphane Jochem, prendra sa décision en début

Grosse frayeur en ce vendredi 6 décembre du côté de Sarreguemines : le système de chaufferie installée sous la bâche déposée depuis le début de la semaine sur la pelouse du stade de la Blies est tombé en panne durant la nuit. En raison du grand froid, les conduites ont gelé et une petite partie du terrain en a fait les frais. Les agents des services techniques de la ville et les bénévoles du SFC parviennent heureusement à réparer cette soufflerie et la pelouse est de nouveau réchauffée. Le terrain sera d’ailleurs débâché en ce samedi matin. Une opération complexe et lourde qui prendra plus de 3 heures. L’arbitre de la rencontre, Stéphane Jochem, inspectera ensuite l’état de la pelouse et c’est lui décidera d’un éventuel report. Mais selon un dirigeant du SFC, sauf nouvelle panne, ce 32ème de finale de la Coupe de France devrait pouvoir se disputer.

Le SFC aime les clubs de Ligue 2

Pour la 5ème fois en 3 ans, le Sarreguemines FC accueille donc à la Blies un club de Ligue 2. Ces formations de l’antichambre de l’élite, les faïenciers les adorent. Malgré une défaite contre Auxerre, il y a 2 ans, le SFC a déjà battu Dijon (2-1) et Valenciennes à deux reprises (1-0 l’an passé et 2-1 en décembre dernier lors du 8ème tour de la compétition. Le terrain parfois capricieux du stade de la Blies est un atout non négligeable pour les amateurs sarregueminois, mais le travail, notamment de vidéo, effectué par le coach local, Sébastien Meyer, leur permet aussi de faire la différence. En Coupe de France, les pensionnaires du CFA2, l’équivalent de la 5ème division, savent aussi se transcender et ils peuvent aussi compter sur le réalisme et l’efficacité de leur buteur maison : lors des 2 derniers matchs de Coupe de France, l’attaquant Hassan M’Barki qui travaille à Continental a inscrit 5 buts.

Le Stade de Reims se méfie

Vice-champion d’automne de Ligue 2, le Stade de Reims est invaincu depuis le 25 novembre dernier. En championnat, l’ancien pensionnaire de L1, compte 9 victoires et 6 nuls contre seulement 4 défaites. Lors des tours précédents de la Coupe de France, le club champenois s’est promené, en éliminant successivement Saint-Maximin (0-3) puis Villeneuve d’Asq (0-7). Malgré les 3 divisons qui séparent le stade de Stade de Reims des amateurs mosellans, Michel Der Zakarian, le coach rémois préfère rester méfiant. Il redoute le terrain de la Blies et rappelle qu’il s’agit là d’un match de reprise pour le coleader de la Ligue 2.