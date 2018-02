Caen, France

Sept ça suffit

Les Caennais ne sont pas gâtés par le tirage au sort. Il reste sur sept déplacements consécutifs (Coupe de la Ligue et Coupe de France confondue). Petit bémol cette année, le tirage leur a accordé également l'occasion de jouer deux fois de suite deux clubs amateurs (Hazebrouck et Canet-en-Roussillon). C'est la première fois que cela leur arrive depuis leur retour en Ligue 1. Place ce mercredi soir au FC Metz.

Le SM Caen a du mal avec les Pros

Si Patrice Garande n'a jamais vu une des équipes qu'il coache éliminé par un club amateur depuis sa prise de fonction à Caen (juin 2012), le bilan est plus contrasté contre les clubs pros : en six précédents, cinq fois le SM Caen a été sorti (A Angers en 2017, contre Marseille en 2016, contre Dijon en 2015, à Lille en 2014 et contre St Etienne en 2013 pour une seule victoire à Ajaccio en 2014).

Le dernier huitième de finale des Caennais et le doublé de Ronny Rodelin

Il remonte à la saison 2013-2014 à Lille. Le SM Caen tombe aux tirs au but (6-5) après un dernier penalty manqué par Matthias Autret. Dans ce match terminé sur le score de 3-3 au bout des prolongations, Lille mené 0-2 est revenu dans la partie sur des buts de Ronny Rodelin et de Jonathan Delaplace. Les deux hommes deviendront pas la suite caennais. Et c'est d'ailleurs Ronny Rodelin qui arrachera les prolongations pour les Normands en marquant dans les arrêts de jeu.... contre son camp.

Egaler un record vieux de... vingt ans.

Le SM Caen n'a jamais été plus haut que les quarts de finale en Coupe de France. Le dernier remonte à 1998 et s'était conclu par une élimination contre le RC Lens (1-2). Dans la même décennie, les footballeurs caennais avaient également été battus à ce niveau de compétition à Montpellier en 1996 et contre l'OM en 1991.

Pourquoi le SM Caen n'a-t-il-pas eu (encore) droit à son épopée en Coupe de France?

Deuxième joueur le plus capé de l'Histoire du SM Caen, Anthony Deroin a joué le dernier huitième de finale de Coupe de France remporté par le club Caennais (2-2 et 6 T.a.b à 5 contre Sochaux en 1998). Même s'il a joué une finale de Coupe de la Ligue, le SM Caen n'a jamais eu droit à son épopée en Coupe de France. L'ex-milieu de terrain caennais qui a joué un seul quart de finale en 15 saisons dans son club formateur a sa petite idée.

"Je pense tout simplement que le Stade Malherbe joue le maintien ou la montée à chaque fois tous les ans, analyse Titi Deroin. C'est très difficile d'avoir une équipe compétitive aussi en Coupe de France. On fait tourner. On donne aussi la chance aux joueurs qui ont moins l'habitude de jouer et qui ne sont pas forcément non plus des premiers choix donc forcément l'équipe tourne un petit peu moins bien en Coupe de France. C'est peut-être pour cela aussi qu'on est passé au travers.