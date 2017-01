Coupe de France - SM Caen : " Ça ferait un peu désordre de ne pas passer"

Le SM Caen entre en lice en 32e de finale de la Coupe de France ce samedi 7 janvier à Sainte Geneviève des Bois, sur le terrain d'une équipe de CFA 2 de la région parisienne. Eliminé d'entrée ces deux dernières années, le club de football caennais espère apporter des émotions à ses supporters.

Le Stade Malherbe de Caen, 18e de Ligue 1, reprend la compétition en 2017 par la Coupe de France avant d'enchaîner trois matchs de championnat en sept jours (Lyon, Nantes et Nancy). Les deux dernières saisons, les footballeurs caennais avaient chuté d'entrée face à des clubs professionnels. Cette année, ils débuteront par un déplacement sur le terrain d'un club amateur de CFA 2 : Ste Geneviève des Bois.

"On sait qu'on va rencontrer une très bonne équipe de CFA2 qui va être ultra-motivée, relève Patrice Garande. Après, c'est toujours la même équation à résoudre. Tout va dépendre de ce que nous allons mettre en face. La principale chose, c'est de mettre du rythme dans ce match et de se comporter comme si on jouait un match de Ligue 1."

"Un parcours dans cette coupe peut générer quelque chose de positif et une dynamique autour de l'équipe dont on aurait besoin." Patrice Garande

"Si on arrive à faire un parcours dans cette coupe, poursuit le coach caennais, cela peut générer quelque chose de positif et une dynamique autour de l'équipe dont on aurait besoin. Après, cela ferait aussi un petit peu désordre de ne pas passer contre cette équipe-là."

"On sait où on va mettre les pieds" Rémy Vercoutre

Le gardien du SM Caen, de retour de blessure, est conscient des pièges potentiels de ce type de rencontre. Les Caennais se sont d'ailleurs entraînés aux tirs au but.

"On sait où on va mettre les pieds, assure Rémy Vercoutre. On sait qu'ils ont privilégié leur stade-fétiche où ils sont invaincus cette année pour mettre toutes les chances de leur côté pour nous battre. Cela fait partie du jeu. Je me doute que vous allez me poser la question de savoir si c'est un match piège mais à partir du moment où déjà on se pose la question c'est qu'il n'y a pas de piège et qu'on a déjà anticipé ça. On est prévenu. On sait. Il n'y aura pas de surprises sur le contexte."

La statistique : le stade Malherbe de Caen fâché avec les 32e de finale.

En Ligue 1, les footballeurs caennais restent sur 4 éliminations directes en 32e de finale de la Coupe de France (OM, Dijon, Troyes et Lyon à chaque fois à d'Ornano). Cette fois, ils jouent à l'extérieur face à une équipe qui évolue quatre divisions en dessous et les statistiques semblent plus favorables puisque le SM Caen n'a été sorti que deux fois par une petite formation ( Longuenesse (PH) en 2006 sur Tapis vert et La Montagnarde (DH) en 2001 quand les Caennais évoluaient en Ligue 2).

Le groupe caennais : sans Delaplace et Malbranque mais avec Alhadhur et Vercoutre

Patrice Garande a souhaité reconduire le groupe qui s'était déplacé à Monaco mais devra faire sans quatre cadres. Les milieux Steed Malbranque (tendon) et Jonathan Delaplace (genou) sont préservés, les défenseurs Damien Da Silva et Syam Ben Youssef sont respectivement suspendu et en sélection avec la Tunisie.

Les défenseurs Emmanuel Imorou et Mouhamadou Dabo, le milieu Jordan Nkololo et l'attaquant Jeff Louis prendront du temps de jeu avec la réserve ce samedi face à la réserve de Guingamp.

Rémy Vercoutre, blessé face à Guingamp, fait son retour dans les buts caennais. Les milieux Ismaël Diomandé et Jordan Leborgne ainsi que le défenseur Chaker Alhadhur font leur retour dans le groupe.

les 18 : Rémy Vercoutre (g), Matthieu Dreyer (g) - Alaeddine Yahia, Chaker Alhadur, Romain Genevois, Frédéric Guilbert- Jordan Adéoti, Vincent Bessat - Julien Féret, Jean Victor Makengo, Ismaël Diomandé, Nicolas Seube, Jordan Leborgne - Hervé Bazile, Yann Karamoh, Ronny Rodelin, Pape Sané, Ivan Santini.