Coupe de France : Le SM Caen se rendra chez le petit poucet Viry-Châtillon (R1)

Caen, France

Dans un tirage au sort marqué par de nombreux duels entre Ligue 1, le SM Caen a été chanceux. Lors des seizièmes de finale de la Coupe de France, les footballeurs caennais se rendront à Viry-Châtillon en région parisienne.

Le club de Régional 1 (l'équivalent de la sixième division) a sorti au tour précédent le club de Ligue 1 d'Angers SCO et aura l'avantage du terrain. Et si le tirage au sort semble plus qu'abordable face au petit poucet de la compétition, il faudra gommer l'idée que la rencontre sera facile.

"C'est exactement ce qu'il ne faut pas que l'on se dise si on ne veut pas avoir de désillusion, relève Fabien Mercadal, l'entraîneur du SM Caen. C'est vrai qu'on est favori mais c'est un petit poucet qui a sorti Angers. On sait que ce sera un match compliqué. La chance qu'on a c'est qu'on ne peut pas être surpris dans la mesure où ils ont sorti Angers et quant on sait qu'Angers a joué il n'y a pas si longtemps que cela la finale de la Coupe de France, cela veut dire que tu as des valeurs. Il y a des joueurs de qualités et un terrain qui nivelle les deux équipes et l'abnégation des gars en face fait que ce ne sera pas un match facile. "

La rencontre se jouera le 22 ou le 23 janvier prochain. Le second club normand encore en lice, le Havre, se rendra à Vitré (National II).