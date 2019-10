Mûrs-Erigné "plus que content" d'accueillir le SM Caen en Coupe de France

Le SM Caen se rendra à Mûrs-Erigné lors du 7eme tour de la Coupe de France pour son entrée en lice dans la compétition. Une rentrée en douceur sur le papier puisque le club de l'Anjou évolue en 7eme division.

Nous sommes plus que contents. C'est notre première fois au septième tour et donc la première chance éventuelle de jouer une Ligue 2 et boum! C'est réussi. Ça va être quelque chose de très particulier à vivre. On voulait surtout finir par une grosse fête tous ensemble et donc là l'occasion est unique. Sébastien Bédouineau, président de Murs-Erigné