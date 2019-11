Coupe de France - Sochaux doit éviter le piège à Epinal

Jérémy Livolant et Pape Abdou Paye (ici face au Havre) et les Sochaliens se savent attendus de pied ferme dans les Vosges

Sochaux, France

Irrésistibles en Ligue 2, les footballeurs sochaliens vont mettre leur renouveau, leur renaissance même, à l'épreuve de la coupe de France, ce samedi 16 novembre, avec leur entrée en lice au 7ème tour de la compétition. Le FCSM doit assumer son statut de favori sur la pelouse d'Epinal, équipe de Nationale 2, soit deux divisions en-dessous des jaune et bleu. Si l'équipe d'Omar Daf veut faire respecter la logique, elle devra se montrer aussi convaincante et déterminée qu'en championnat. Tout manque de respect aux amateurs vosgiens pourrait se payer très cher.

"On ne prend pas cette équipe d'Epinal à la légère" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

5èmes de Ligue 2, sur "le papier", les professionnels du FCSM doivent normalement s'imposer face aux amateurs vosgiens, 6èmes de leur championnat de Nationale 2. Voilà pour la théorie, sauf que la coupe de France aime les exploits des petits clubs. Attention donc à la mésaventure pour les hommes d'Omar Daf. Le coach des jaune et bleu ne prend pas ce match par-dessus la jambe, bien au contraire "Epinal, c'est une bonne équipe, avec des joueurs qui sont passés, pour la plupart, par les centres de formation de clubs professionnels. C'est un adversaire que l'on respecte, que l'on a étudié, que l'on a supervisé à trois reprises. On les prend très au sérieux. Ce qui est important, surtout dans ce genre de duels en coupe, c'est de rester pro, de faire ce qu'il y a à faire sur le terrain. Si on joue à notre meilleur niveau, logiquement on devrait passer ... mais il faudra être prêt le jour J, je ne crois qu'à la vérité du terrain" assure le technicien sochalien qui, preuve du respect que lui inspire Epinal, a imposé (en prévision ?) quelques séances de tirs au but à ses joueurs cette semaine à l'entraînement.

Christophe Diédhiou, défenseur du FCSM "Si on prend ce match à la légère, on va se faire piéger, c'est sûr"

Pour Christophe Diédhiou, le danger pour Sochaux serait de croire que ce 7ème tour à Epinal ne sera qu'une formalité "Je connais bien ce club d'Epinal (il y a débuté sa carrière en Europe en 2009), les gars en face, c'est le match de l'année pour eux, ils vont donner leur vie sur le terrain. Donc, si on pense qu'en en faisant moins que d'habitude, ça suffira pour passer, on a tout faux" conclut le défenseur sénégalais du FCSM.

Christophe Diédhiou connaît bien Epinal, son premier club en Europe "J'ai eu tellement froid en arrivant que j'ai été malade plusieurs mois" © Radio France - Hervé Blanchard

"On est bien dans notre rôle d'outsider" - Xavier Collin, entraîneur d'Epinal

Du côté des Vosges, ce 7ème tour face aux pros de Sochaux est perçu comme un excellent tirage. Le club spinalien a connu de grandes heures en coupe de France en éliminant notamment Lyon et Nantes en 2013 avant de chuter en 8èmes face à Lens. Les Vosgiens avaient également cédé de peu en 2018 contre Marseille. Le coach Xavier Collin se plaît dans cette position d'outsider "On sait que ce sont des matchs compliqués pour les clubs pros. Nous, on va essayer de mettre de l'engagement, de la détermination, de l'envie, et de faire déjouer, et douter les Sochaliens".

Xavier Collin (ici en 2016 avec Epinal face à l'ASM Belfort) compte bien faire déjouer le FCSM de son ami Omar Daf © Maxppp - Lionel Vadam

Omar Daf devrait aligner une équipe forcément remaniée (Diop, Thioune et Privat sont absents pour cause de sélection nationale) et relancer certains joueurs en manque de temps de jeu.

Epinal-Sochaux, 7ème tour de coupe de France, c'est à 15h ce samedi après-midi au stade de la Colombière. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.