Coupe de France : Sochaux éliminé aux tirs au but par Nantes en 32es de finale

Sochaux sort la tête haute de la Coupe de France. Opposés ce samedi au FC Nantes en 32es de finale de la Coupe de France, les Jaune et Bleu se sont inclinés aux tirs au but (4-5), après un match nul et vierge.

Cinq ans après, pas de bis repetita pour Sochaux contre Nantes en Coupe de France. Victorieux en 2016 des Canaris, le FCSM, qui évolue en Ligue 2, s'est incliné ce samedi contre les Nantais, actuels 10e de Ligue 1, devant 8.000 spectateurs au stade Bonal. Les Jaune et Bleus ont pourtant tenu le choc pendant le temps réglementaire (0-0), avant de perdre la séance de tirs au but (4-5), après un tir manqué par Christophe Diehdiou.

Sochaux amoindri

Sochaux faisait pourtant office d'outsider. L'entraîneur sochalien Omar Daf a dû se passer de cinq joueurs pour cette rencontre de gala : Aldo Kalulu, Steve Ambri, Abdallah Ndour et Maxence Prévot, blessés ou indisponibles, et d'Ousseynou Thioune, suspendu. Conséquence, c'est un onze inhabituel qui a démarré la rencontre, avec notamment les titularisations d'Adama Niane, Yann Kitala et Alan Virginius. Au fur et à mesure de la rencontre, le coach du FCSM a d'ailleurs fait entrer plusieurs jeunes, notamment Eliezer Mayenda, attaquant de tout juste 16 ans, dont c'était la première.

En face, le FC Nantes a aligné un onze certes remodelé, mais composé de plusieurs titulaires habituels en Ligue 1.

Au bout du suspense, Nantes l'emporte

Durant toute la rencontre, le FCSM a tenu le choc. Après une première mi-temps sans occasion franche et durant laquelle les Nantais ont semblé maîtriser techniquement, Sochaux est monté en puissance au fur et à mesure de la deuxième période, sans toutefois se montrer réellement dangereux. En toute fin de match (90'), le poteau extérieur droit de Mehdi Jeannin a sauvé les Sochaliens.

Lors de la séance de tirs au but, les cinq tireurs nantais ont scoré. Côté sochalien, Christophe Diedhiou a manqué l'ultime tentative.

Prochaine rencontre dès mardi

Le FCSM va vite enchaîner, dès mardi en recevant Valenciennes à 20h45, pour la clôture de la première moitié de saison de Ligue 2.

Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu dimanche soir, à 20h30.

Réactions d'après match à suivre dans la soirée sur francebleu.fr, et dimanche matin dans la matinale de France Bleu Belfort-Montbéliard.