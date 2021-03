Coupe de France : Sochaux éliminé sans démériter à Lyon (5-2)

Sochaux peut quitter la coupe de France la tête haute. Son élimination ce samedi soir au Groupama Stadium de Lyon n'a vraiment rien de déshonorant, elle est tout simplement d'une logique implacable face à une formation de l'OL juste supérieure en tous points (5-2). La classe des attaquants et des milieux de terrain lyonnais a fait la différence avec un doublé de l'intenable Rayan Cherki, un autre but de Maxence Cornet et deux buts de la tête sur corner signés Djamel Benlamri et Jason Denayer. Mais le FCSM, malgré un début de match raté en étant mené 2-0 au bout de 10 minutes, a eu le mérite de ne jamais lâcher.

Un début raté et un superbe doublé de Bédia

Avec une entame aussi catastrophique, on redoutait effectivement le pire pour les hommes d'Omar Daf mais Chris Bédia, par deux fois lancé magnifiquement par Bryan Soumaré, a redonné l'espoir d'un exploit aux jaune et bleu. Las ! Les Sochaliens tombent avec les honneurs face à plus forts qu'eux mais non sans quelques regrets "On n'était pas très loin de l'exploit quand on est revenus à 3-2 en seconde période mais on a commis trop d'erreurs à ce niveau-là pour espérer mieux contre ce genre d'équipe. Je suis déçu mais on a appris après un tel match, et je sais que mes joueurs peuvent faire bien mieux que ça" constatait Omar Daf après la rencontre.

Pour le plaisir, une dernière petite visite du Groupama Stadium ..

Ambri out jusqu'à la fin de saison ?

Cette élimination ne devrait pas laisser de traces dans les têtes des Sochaliens mais elle en a malheureusement laissé sur le plan physique avec la sortie précoce de Steve Ambri après un choc avec le défenseur lyonnais, Djamel Benlamri (averti simplement d'un carton jaune et qui aurait sûrement mérité une expulsion au vu de la gravité de la blessure du Sochalien). L'attaquant du FCSM, sorti sur civière, a quitté le Groupama Stadium avec des béquilles "On redoute d'avoir perdu Steve pour plusieurs semaines. C'est une grosse perte" déplorait Omar Daf en attendant que son joueur ne passe des examens complémentaires.

Sochaux en a fini avec la coupe de France et peut désormais concentrer tous ses efforts sur la Ligue 2 et l'ambition d'aller décrocher une place de barragistes pour l'accession en Ligue 1. Prochaine étape samedi à Bonal contre Châteauroux, la lanterne rouge. Après l'OL et ses stars et son superbe stade, retour à l'ordinaire pour les jaune et bleu.