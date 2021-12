Coupe de France : Sochaux en parfait outsider contre Nantes

Pour espérer éliminer Nantes ce samedi après-midi en 32èmes de finale, le FCSM doit se mettre au niveau de son adversaire de Ligue 1. Mission tout sauf impossible pour des Jaune et Bleu sans pression, et bien décidés à user du charme de "Dame coupe" pour terrasser les Canaris.

Voilà une affiche qui sent bon la Ligue 1 ! Sochaux-Nantes, un grand classique du football français. Le duel est proposé ce samedi après-midi au public du stade Bonal. Mais cette fois, les deux clubs se retrouvent pour les 32èmes de finale de la coupe de France. Affiche qui ne fait malheureusement pas franchement recette (8 000 spectateurs sont attendus au mieux, comme en championnat). Pourtant le coup est plus que jouable pour les Sochaliens, 5èmes de Ligue 2, face aux Canaris, actuels 10èmes de Ligue 1. Vainqueurs en 2016 en quart de finale de coupe de France contre ces mêmes Nantais, l'heure du remake a-t-elle sonné pour les Jaune et Bleu ?

Sochaux sans Kalulu, Ndour, Ambri, Prévot et Thioune

Sauf que cette fois, Sochaux ne mise pas tout sur cette coupe de France. Cette année, le FCSM joue les premiers rôles en Ligue 2, avec la montée en ligne de mire, sa priorité absolue. Et comme il doit jouer mardi un match capital contre Valenciennes à Bonal en championnat, ce duel contre les Canaris oblige Omar Daf à faire tourner son effectif. Et à ménager peut-être certains cadres. Sans pour autant faire l'impasse non plus sur la coupe affirme l'entraineur sénégalais _"_On va mettre l'équipe la plus compétitive possible, la plus équilibrée en tenant compte de ce match contre Valenciennes mardi (NDLR : VA qui a joué ce jeudi et été éliminé par Strasbourg (0-1), aura deux jours de récupération supplémentaires), certains vont retrouver du temps de jeu, mais on va jouer cette coupe à 100%, je veux qu'on soit au tour suivant le 2 janvier !". Le coach sochalien doit se passer des services d'Aldo Kalulu, Steve Ambri, Abdallah Ndour et Maxence Prévot, blessés ou indisponibles, et d'Ousseynou Thioune, suspendu. Peut-être une chance pour Yann Kitala ou Adama Niane de débuter comme titulaires ?

De la rotation aussi à Nantes ?

Impossible pour Sochaux de ne pas tout faire pour sortir le 10ème de Ligue 1. Même avec une formation remaniée, surtout que côté nantais, la problématique est la même. Ce ne sera pas l'équipe type, "même si je dois aligner une équipe capable d'enchaîner les deux matchs (le FCN rejoue mercredi à Saint-Etienne)" avance Antoine Kombouaré, le coach nantais qui devrait quand même redonner une chance à certains comme Sébastien Corchia. L'ex-défenseur du FCSM de 2011 à 2014 le sait. Tout excès de confiance sera fatal aux Canaris "Jouer Sochaux, c'est toujours compliqué, ce club mérite d'être en Ligue 1, c'est une belle équipe cette saison, sur un match tout est possible, à nous d'être sérieux d'entrée " explique le latéral nantais" heureux de revenir jouer à Bonal, Sochaux, c'est un grand souvenir dans ma carrière, je suis content d'y revenir et de revoir ce public, et des gens au club" ajoute encore le défenseur des Canaris.

Sochaux aime les gros

Nantes est favori mais le FCSM aime s'offrir des Ligues 1 en coupe. Depuis sa descente en 2014, Sochaux a déjà éliminé 7 clubs de l'élite en 12 matchs de coupe nationale. Ce samedi, ses supporteurs rêvent tout simplement d'un petit tour de grand huit.

FCSM-Nantes, 32èmes de finale de la coupe de France, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 15h45 avec les commentaires de Hervé Blanchard (coup d'envoi à 16h)