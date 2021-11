Coupe de France : Sochaux mate Montchat Lyon en trois coups de patte (0-3)

Trois coups de griffe en 25 minutes et Montchat Lyon et son public ont miaulé de désespoir ! Sochaux n'a laissé aucune chance aux amateurs du club de quartier du 3ème arrondissement de la cité des Gaules ce samedi sur le terrain synthétique du stade Vuillermet (8ème arrondissement) où ce 8ème tour de coupe de France était "délocalisé". Les Jaune et Bleu ont très vite assommé leurs adversaires de Régionale 2 en misant sur un jeu très rapide, agressif, et offensif. Les Montchatois, pris à la gorge et dépassés en défense, ont craqué en 2 minutes avec un doublé d'Adama Niane (7è et 9è).

Un doublé pour Niane et match plié à la pause

L'attaquant malien a ensuite été imité par Yann Kitala à la 25ème sur une belle ouverture de Florentin Pogba. Vite fait, bien fait ! Le FCSM passe sans encombre ce 8ème tour même si sa 2ème période n'a pas réellement plu à son entraîneur. Omar Daf aurait aimé voir son équipe marquer encore plus de buts. Mais la qualification est là, les cadres ont été ménagés (Mauricio, Henry sont sortis à la pause, Weissbeck et Kalulu ne sont pas entrés en jeu). Place désormais à la venue de Pau ce vendredi à Bonal avec l'obligation pour les Jaune et Bleu de renouer avec le succès pour ne pas se faire décrocher du trio de tête de la Ligue 2. Sochaux sera d'ici là fixé sur l'identité de son adversaire pour les 32èmes de finale après le tirage au sort effectué ce lundi à 19h, et qui marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 (matchs prévus les 18 et 19 décembre prochains)

On est qualifiés, c'est bien. Je voulais qu'on plie l'affaire très vite, et qu'on ne mette pas autant de temps que face à Bresse Jura Foot. Mais on doit marquer plus de buts que les trois qu'on a mis. On a eu des occasions, mais c'est récurrent, il faut les mettre au fond, et on ne les met pas. - Omar Daf