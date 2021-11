Coupe de France : Sochaux qualifié sans trembler contre Bresse Jura Foot (1-3)

Logique respectée ce samedi après-midi pour le FCSM en coupe de France. Les Jaune et Bleu se sont qualifiés pour le 8ème tour en disposant des amateurs de Bresse Jura Foot 3 buts à 1. Des Jurassiens, qui évoluent en R2 soit 5 divisions en dessous des Sochaliens, mais qui ont tenu tête aux professionnels jusqu'à la pause atteinte sur le score de 0 à 0. Au retour des vestiaires, l'équipe d'Omar Daf accélère et fait enfin la différence grâce à des buts de Samy Faraj, Hermann Tébily et Yann Kitala. Bresse Jura Foot sauve l'honneur en toute fin de match par leur attaquant Yohann Elbachir. Fin de l'aventure et du rêve donc pour les Jurassiens soutenus par près de 2 000 supporteurs. Et pour Sochaux, contrat rempli.

Les réactions :

Yohann Chapuis, entraîneur de Bresse Jura Foot "Que reprocher aux garçons, rien ! Ils ont fait un super match, on a réussi à marquer un but, ils se sont fait un beau cadeau, on aurait pu bétonner pour tenir plus longtemps, mais ce n'est pas dans notre esprit. Dommage qu'on n'ait pas réussi à les faire douter plus longtemps. Mais il y avait de monde pour nous soutenir, et ça restera pour mes joueurs un super souvenir."

Joseph Lopy, capitaine du FCSM "On attendait de la mettre au fond, on savait qu'ensuite ça allait s'ouvrir et c'est ce qui s'est passé. On aurait pu en marquer d'autres, et dommage d'avoir pris ce but à la fin, mais l'essentiel était de se qualifier".

Yann Kitala, attaquant de Sochaux "Je suis content d'avoir marqué ce premier but cette saison (il avait marqué avec la réserve en N3), un but reste un but, quelle que soit la manière (l'attaquant a juste prolongé un centre de Niane sur la ligne), c'est important pour les stats. J'espère que ça va en appeler d'autres".

Omar Daf, entraîneur du FCSM "Il y a tellement de niveaux d'écart qu'il fallait juste être sérieux, on l'a été, on savait que sur la durée, on allait faire la différence. Je regrette encore notre maladresse devant le but, on aurait dû marquer 3 ou 4 buts de plus. On doit être plus efficace devant. Après, je voulais voir des joueurs qui étaient en manque de temps de jeu, j'ai vu ce que je voulais voir. Place au championnat qui est le plus important pour moi".

Et la Ligue 2 pour le FCSM, c'est samedi prochain sur le terrain du leader toulousain, qualifié dans la douleur aux tirs au but contre Libourne (N3). Au 8ème tour de la coupe de France, Sochaux affrontera un autre club de Régionale 2 : le vainqueur du duel entre Montchat Lyon (club de quartier du 3ème arrondissement de Lyon) et Saint Marcel (banlieue de Chalon-sur-Saône) ce dimanche à 14h. Les rencontres du 8ème tour auront lieu les 27 et 28 novembre.

A noter que le FCSM a fait cadeau de sa part de recette au club de Bresse Jura Foot qui récupère donc un total de 12 mille euros brut de recette totale.