Coupe de France : Sochaux sans complexe à Lyon

"Quand on travaille sur cette équipe-là à la vidéo, on ne raconte pas de salades à nos joueurs, on ne va pas dire à nos joueurs, là ils sont faibles, non, c'est une équipe complète !" Omar Daf ne peut pas mieux résumer ce qui attend son équipe du FCSM ce samedi soir dans le superbe Groupama Stadium de Lyon pour cette affiche des 16èmes de finale de la coupe de France.

L'OL, 3ème de Ligue 1, demi-finaliste de la Ligue des Champions, avec ou sans ses stars ou ses tout meilleurs joueurs, est grandissime favori pour ce duel face aux Sochaliens. Quand bien même les jaune et bleu, 7èmes de Ligue 2, sont en forme comme le prouve leur belle série de 5 succès (dont le dernier en championnat à Niort) et un nul toutes compétitions confondues (qualification contre Saint-Etienne au tour précédent comprise), "éliminer l'Olympique Lyonnais serait un exploit" concède Florentin Pogba, le défenseur des Francs-comtois.

"Rien à perdre, tout à gagner" - Omar Daf

Quelle que soit l'équipe lyonnaise alignée, Sochaux est conscient que la mission s'annonce, si ce n'est impossible, extrêmement ardue "Mais on n'a rien à perdre, tout à gagner" affirme le coach des jaune et bleu "Notre série actuelle, notre bonne dynamique doit nous donner encore plus de confiance et du coup nous permettre de jouer plus libérés" et puis Lyon ne sous-estime pas le FCSM non plus "Ils sont venus nous observer contre Niort, et ils étaient deux en tribune pour bien recouper leurs informations sur notre jeu, donc ça montre que l'on est respectés. La coupe de France fait partie de leurs ambitions, et ils vont tout faire pour aller au bout donc oui, gagner ce samedi, ce sera clairement un exploit" avoue Omar Daf.

Sans Ndiaye et Lasme

Contre Lyon, l'entraîneur sochalien sera privé de Rassoul Ndiaye (blessé au genou à Niort et obligé d'attendre lundi prochain pour passer un IRM qui déterminera la gravité de sa blessure) et de Bryan Lasme pas encore totalement remis d'une gêne au genou. En ce qui concerne le onze de départ, Omar Daf n'a, comme à son habitude, rien laissé filtrer lors de la conférence de presse d'avant match de ce vendredi à Bonal. Seule certitude, Mehdi Jeannin remplace Maxence Prévot dans les cages en vertu du principe de rotation des gardiens de but.

Un stade de toute beauté

Il y a enfin le charme incontesté et incontestable du décor de ce duel face aux Lyonnais. Le Groupama Stadium est certainement l'une des plus belles enceintes modernes de France, merveille de technologie et d'esthétisme que les Sochaliens vont découvrir, certes à huis clos, mais non sans une certaine excitation. Attention toutefois à ce que le stade des Lumières, rebaptisé Groupama Stadium par contrat de naming, n'éblouisse pas trop les jaune et bleu. En attendant, il a déjà séduit de nombreux supporteurs du FCSM qui ont eu la chance d'y aller ces dernières années comme le prouvent ces quelques photos souvenirs !

Le Groupama Stadium lors de la finale de la coupe de la Ligue 2017 - Crédit photo / Sylvain Fridblatt

Vue d'une tribune depuis la pelouse lors d'une visite du stade en 2018 - Crédit photo / Emilie Schirrer

Rendez-vous ce samedi sur France Bleu Belfort Montbéliard pour vivre ce 16ème de finale de coupe de France en direct et en intégralité à partir de 18h30 (coup d'envoi 18h45) avec les commentaires depuis le Groupama Stadium de Hervé Blanchard.