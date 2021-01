Coupe de France : Sochaux sort Nancy et accueillera Saint-Etienne en 32èmes

L'aventure continue pour Sochaux en coupe de France. Les jaune et bleu ont éliminé, ce mercredi soir au 8ème tour, l'équipe de Nancy chez elle grâce à un but du défenseur lorrain El Kaoutari contre son camp. Le FCSM recevra, toujours à huis clos, Saint-Etienne en 32èmes de finale.

Omar Daf a gagné son pari. En alignant une équipe new-look contre Nancy ce mercredi soir pour le 8ème tour de la coupe de France (10 changements par rapport au dernier match de Ligue 2 perdu samedi à Troyes, Mbakata était le seul rescapé du onze de départ face à l'ESTAC), le coach sochalien voulait tester ses remplaçants. Et ils ont répondu présents en livrant un très bon match, certains ont même été très convaincants comme Mehdi Jeannin et Johan Martial qui disputaient leur premier match officiel en jaune et bleu. Malgré quelques frayeurs en début de rencontre et à la fin quand les Lorrains pressaient pour égaliser, le FCSM a maîtrisé son sujet ce mercredi soir sur la pelouse de Marcel Picot, même si l'ASNL peut pester contre un pénalty oublié par l'arbitre pour une faute de main de Martial. Mais les Sochaliens "n'ont pas volé leur qualification" selon Johan Martial. "On les a pressés haut d'entrée, on a trouvé le décalages sur les cotés, et certains joueurs ont vraiment été bons" reconnaissait également l'entraîneur franc-comtois.

Le petit tweet qui fait plaisir, signé Damien Perquis, ex-défenseur du FCSM

Jeannin, Mbakata, Martial au top

Sochaux n'a marqué qu'à l'heure de jeu en faisant craquer la défense lorraine sur un centre de Mbakata avec le but contre son camp de El Kaoutari, mais il aurait pu marquer plus tôt sur la formidable reprise de Diédhiou détournée sur la barre ou le tir sur le poteau de Niane. Mais franchement, pour un match qui semblait n'intéresser personne, l'équipe d'Omar Daf a fait plaisir à voir.

L'info comme un signe du destin ? En 2015/2016, Sochaux avait atteint les demi-finales de la coupe de France

Ce FCSM-là a de la réserve, et c'est plutôt rassurant pour voir plus loin cette saison. D'abord en championnat mais aussi en coupe de France avec au prochain tour un alléchant Sochaux-Saint Etienne à Bonal en 32èmes de finale (le mardi 9 ou mercredi 10 février). Comme un air de Ligue 1, même si les Verts, 16èmes, sont mal en point et que ce sera malheureusement sans supporteurs. Tout comme lundi prochain à Bonal toujours pour le retour de la Ligue 2 face à Toulouse, le 2ème du championnat (20h45).