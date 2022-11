Coupe de France : Sochaux sorti sans gloire aux tirs au but à Thaon-les-Vosges

Sochaux et la coupe de France, c'est déjà fini dès le 8ème tour. Le FCSM a été éliminé ce samedi par les amateurs de Thaon-les-Vosges, qui évoluent en Nationale 3 (2 partout à la fin du temps règlementaire, 3 tirs au but à 1). Les deux buts de Tony Mauricio pour les Jaune et Bleu n'ont servi à rien, les Thaonnais égalisant à chaque fois. Tout s'est donc joué à la séance des tirs au but où Sochaux a craqué en ratant 3 de ses tentatives. C'est ce qu'on appelle sortir par la petite, toute petite, porte.

"Franchement, c'est un peu la honte" - Mehdi Jeannin

Et pour le gardien Mehdi Jeannin, c'est inexcusable "Franchement, c'est un peu la honte. On a le match en main, il y a l'expulsion d'Armougom chez nous mais eux aussi sont réduits à 10 juste après leur égalisation, à 1 partout, on arrive à repasser devant sur la fin avec le but de Tony (Mauricio), mais on n'a pas le droit de prendre ce 2ème but (87ème), c'est impossible, ça n'existe pas. La frappe est détournée, on peut toujours tenter quelque chose dans les cages, mais là pour le coup, non je ne peux rien faire." regrette le portier sochalien.

Quand on marque le 2ème, je me dis c'est bon, quand j'arrête leur 1er tir au but, je me dis, c'est bon on a cassé leur spirale, mais non, on rate le nôtre derrière et c'est fini. Quand on joue ce genre de match, il faut être armé dans la tête, pas les pieds - Mehdi Jeannin

"C'est indigne de Sochaux" - Joseph Lopy

Une élimination sans gloire et malheureusement méritée pour le milieu de terrain, Joseph Lopy "On ne doit pas le perdre, mais pour ne pas le perdre, il faut faire ce qu'il faut sur le terrain pour ne pas le perdre. A force de répéter que ce sont des matchs pièges, eh bien on le sait, donc ça ne l'est plus. On se met le feu tout seul, on doit montrer beaucoup plus de maîtrise, c'est indigne de Sochaux ce soir."

Faraj et sa Panenka ratée

Parce que même avec une équipe sacrément remaniée, même face à des amateurs certes surmotivés, Sochaux n'a pas été au niveau. D'autant qu'en reprenant l'avantage à la fin, on ne l'imaginait pas être poussé au tirs au but. Une séance où le jeune Samy Faraj rate complètement sa Panenka au moment de donner l'avantage aux Jaune et Bleu au tout début de la série. Suivent les échecs de Tony Mauricio et de Valentine Ozornwafor, l'ultime tentative du défenseur nigérian du FCSM détournée par le gardien thaonnais qui envoie son équipe en 32èmes de finale "On se sent honteux, sans manquer de respect à cette équipe-là, on devait gagner ce match, mais voilà, on n'a pas accompli notre devoir, on part en vacances la tête basse" conclut Mauricio. La trêve arrive finalement à point nommé pour les Sochaliens. Avec un objectif désormais à ne pas rater, tout miser sur la montée en Ligue 1.

