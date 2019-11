Coupe de France - Sochaux tombe d'entrée à Epinal (2-0)

Un petit tour et puis s'en va ... déjà ! Le FC Sochaux-Montbéliard quitte d'entrée la coupe de France après sa défaite 2-0, ce samedi après-midi, sur le terrain d'Epinal. Les amateurs vosgiens n'ont pas eu à forcer leur talent pour éliminer de bien pâles jaune et bleu. Vraiment navrant !

Sochaux, France

Les précautions d'usage, les discours de prudence n'y ont donc rien fait. Le FC Sochaux-Montbéliard s'est fait piteusement sortir dès son entrée en lice de la coupe de France, en s'inclinant 2-0 sur le terrain des amateurs d'Epinal. Les pensionnaires de Nationale 2 l'emportent le plus logiquement du monde, en dominant une équipe sochalienne, certes remaniée (trop ?), mais surtout punie pour son manque total d'investissement, et un état d'esprit à des années lumières de celui qu'exige Dame Coupe ! Le FCSM sort la tête basse dès le 7ème tour. C'est la 2ème fois de son histoire qu'une telle mésaventure lui arrive après le camouflet de Pontarlier en 2016.

"Avec un tel état d'esprit, on ne pouvait pas s'attendre à gagner ce match" - Younès Kaabouni, milieu de terrain sochalien

Le sochalien résume tout dans sa déclaration d'après-match. Le Franco-marocain, entré en jeu au coeur de la seconde période, a dynamisé le jeu du FCSM, mais sans réussite "On a fait une très mauvaise entame de match. C'est sûr qu'Epinal a fait son match, j'ai vu une très bonne équipe, qui a fait du "Sochaux", qui s'est projetée vers l'avant, très fort défensivement et très solidaire. Ils méritent de gagner mais il faut dire qu'on leur a bien facilité la tâche. On est punis tout simplement".

Complètement à côté de la plaque

Les jaune et bleu sont passés complètement au travers, battus dans les tous compartiments du jeu. Il y a bien eu une timide réaction en fin de match, mais trop tardive et trop brouillonne. Les deux buts encaissés sont révélateurs du laxisme défensif de l'équipe (27ème et 82ème). Certains joueurs, en manque de temps de jeu, n'ont sûrement pas marqué des points. On pense à M'Bakata, Umbdenstock, Daham, ou à un degré moindre Glaentzlin, tous décevants ce samedi. Teikeu a lui accumulé les erreurs individuelles alors que le jeune N'Diaye s'en sort mieux dans un contexte difficile. Au final, cette élimination dès le 7ème tour de coupe de France fait désordre.

Les Sochaliens sortent tête basse après leur élimination sans gloire à Epinal 2-0 © Radio France - Hervé Blanchard

"Je n'ai pas du tout aimé ce match, ça ne sert à rien de parler à chaud" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Omar Daf contient sa colère au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard, mais n'en pense pas moins "Epinal a fait un vrai match de coupe, donc logiquement ils gagnent ce match. J'ai donné du temps de jeu à certains, qui en réclamaient. Je vais prendre le temps d'analyser tout ça. Je n'ai pas du tout aimé ce match, ça ne sert à rien de parler à chaud" conclut, l'oeil noir, le coach des jaune et bleu. Ce couac montre surtout qu'en voulant préserver certains cadres, Omar Daf savait qu'il prenait un risque de ne pas aligner une équipe suffisamment armée pour un match au couperet de coupe de France. Cette élimination a au moins un mérite pour son entraîneur. Il sait désormais sur quels hommes il peut compter pour le reste de la saison. Et pour montrer, ses supporteurs l'espèrent, un tout autre visage samedi prochain sur le terrain de Lens, le leader de la Ligue 2.

Privé de cadeau pour mon 600ème match du FCSM commenté sur France Bleu Belfort-Montbéliard !