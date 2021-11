Coupe de France : Sochaux, toutes griffes dehors à Montchat Lyon

Comme au tour précédent, Sochaux doit faire parler la loi du plus fort contre l'équipe de R2 de Montchat Lyon, ce samedi après-midi. Les amateurs lyonnais sont prêts à faire un coup face aux professionnels du FCSM. Mais "le sérieux" prôné par Omar Daf doit éviter toute déconvenue aux Jaune et Bleu.

"A nous d'être sérieux, et comme face à Bresse Jura Foot, de faire le job". Omar Daf ressort logiquement le même discours avant de défier avec Sochaux, ce samedi après-midi à 16h, les amateurs de Montchat Lyon (Régional 2), à l'occasion du 8ème tour de coupe de France. Comme au tour précédent, le FCSM, 4ème de Ligue 2, part plus que favori face aux joueurs de ce club de quartier du 3ème arrondissement de la cité des Gaules. L'écart de 5 niveaux doit permettre aux Sochaliens, même privés de plusieurs titulaires, de se qualifier sans encombre, mais tout excès de confiance est à bannir sous peine d'être punis par une formation lyonnaise, invaincue dans son championnat, et prête à déjouer tous les pronostics.

"Pas se chercher d'excuses" - Omar Daf, coach du FCSM

Pour ce match, Omar Daf, n'aura pas l'embarras du choix pour constituer son groupe _"Lopy, Kabouni, Ambri, Prévot, Do Couto, Ndour, Faraj, Virginius sont absents_" annonce ce vendredi l'entraîneur du FCSM lors du point presse. "Pour Virginius, c'est encore un souci musculaire. Il a joué trois matches avec la France en U19, il a rejoué à Toulouse avec nous, mais il s'est reblessé. On n'arrive pas à le faire enchaîner" déplore le technicien sochalien. Du coup, il ne devrait pas y avoir autant de changements que face à Bresse Jura Foot. "Mais on ne se cherche pas d'excuses, quel que soit le terrain (synthétique (le FCSM s'est entraîné ce vendredi sur cette surface au centre de formation de Seloncourt)), l'adversaire, les conditions météo, l'environnement, on doit être sérieux, avoir cette faculté de s'adapter, de faire la différence et de continuer l'aventure".

"Les faire douter le plus longtemps possible" - Ronald YAO, entraîneur de Montchat Lyon

Du côté de Montchat Lyon, on prend ce duel face à Sochaux avec envie et sans pression "Je pense qu'on a des capacités pour les embêter, avec les pros, il faut jouer avec le temps pour les faire douter, le temps pour ne pas prendre de but trop vite. Evidemment, c'est usant pour nous les amateurs, mais je pense qu'on a des armes offensives pour les mettre en difficulté". Ronald Yao sait aussi que ses joueurs seront à leur meilleur niveau "Certains ont levé le pied mercredi en match en retard contre Andrézieux-Bouthéon (2-2), mais je sais que ceux qui joueront contre Sochaux seront à fond. D'ailleurs, j'ai plusieurs joueurs qui ont joué plus haut, et je sais que certains d'entre eux veulent revenir au-dessus, ils seront d'ailleurs motivés pour se montrer parce qu'il y aura des gens en tribunes pour les superviser sur ce match contre le FCSM".

Le coup d'envoi du match Montchat Lyon (R2) - Sochaux, 8ème tour de coupe de France, est programmé à 16h ce samedi. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard dès 15h45 avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Vuillermet (8ème arrondissement de Lyon).