Coupe de France : Sochaux très remanié à Thaon-les-Vosges

Tebily, Sissoko, Mauricio et Henry (de g. à dr.) et la jeune garde sochalienne doivent faire un match sérieux pour éviter toute désillusion ce samedi à Thaon-les-Vosqes

Encore un dernier effort pour les footballeurs du FC Sochaux-Montbéliard. La Ligue 2 ne reprend que dans un mois, mais il y a encore un tour de coupe de France, le 8ème précisément, à passer ce samedi en fin d'après-midi avec un déplacement à Thaon-les-Vosges. Les amateurs Vosgiens sont 3èmes et invaincus dans leur championnat de Nationale 3, et donc prêts à créer l'exploit contre Sochaux, 3ème de Ligue 2. Mais le FCSM présente une équipe très, très, remaniée avec pas moins de 9 joueurs absents

ⓘ Publicité

Quasiment une équipe entière absente

La liste des absents est longue comme une feuille de match et pour différentes raisons. Ismaïl Aaneba est suspendu, d'autres sont blessés comme Gaétan Weissbeck et Roli Pereira De Sa (voûte plantaire), Maxence Prévot (dos), Franck Kanouté (quadriceps), Aldo Kalulu (ischios), Moussa Doumbia (cuisse) alors que Julien Faussurier est laissé au repos et que Saad Agouzoul est également dispensé du court voyage dans les Vosges. Toutes ces défections permettent au jeune capitaine de la réserve, Nolan Galvez, d'être appelé par Olivier Guégan qui s'appuiera sur les seuls cadres présents : Mauricio, Sissoko, Ndiaye et Ndour.

"A nous de faire un match de professionnels" - Olivier Guégan

Du coup, l'entraîneur du FCSM n'a plus beaucoup de choix pour faire tourner son effectif mais attend une réelle implication de ceux qui seront sur le pré ce samedi "J'ai envie de voir certains à l'oeuvre, avant la coupure, avant le mercato d'hiver, il y a toujours des choses à montrer, des performances à faire et des signaux à envoyer à son coach et au groupe. C'est un match important pour moi, on l'a bien préparé, on les a supervisés la semaine dernière, c'est une équipe qui joue bloc bas et sur la transition, donc on sait à quoi s'attendre, mais on doit se le rendre facile en marquant vite" affirme Olivier Guégan qui sait aussi "que le terrain sera difficile, c'est le charme de la coupe, à nous de faire un match de professionnels, et de jouer à notre niveau."

Thaon les Vosges-Sochaux, c'est à 17h ce samedi, et c'est à vivre en direct et en intégralité sur notre antenne dès 16h55 avec les commentaires d'Hervé Blanchard depuis le stade Robert Sayer.

loading

loading