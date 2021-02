Coupe de France : Sochaux veut sa coupe glacée face à Saint Etienne

Sept ans après leur dernière confrontation, Sochaux et Saint Etienne se retrouvent ce jeudi en 32èmes de finale de la coupe de France. Le FCSM et l'ASSE vont faire tourner leurs effectifs dans l'ambiance polaire de Bonal et sur une pelouse bâchée et chauffée pour permettre la tenue de la rencontre.

Avec ou sans glaçons ! Eh bien, ce sera avec ce jeudi soir au stade Bonal pour les 32èmes de finale de la coupe de France. Le FCSM, 8ème de Ligue 2, accueille l'AS Saint-Etienne, 15ème de Ligue 1. Une belle affiche malheureusement toujours à huis clos, toujours sans public. Mais à vivre en direct et en intégralité sur votre radio, ben au chaud alors que pour les joueurs, ça va être au contraire, le froid polaire, sibérien même. On annonce un mercure chutant entre moins 10 et moins 15 degrès. Pas un temps à mettre un footballeur dehors. Et pourtant, il va bien falloir.

"On va mettre toutes le crèmes chauffantes possibles" - Pape Abdou Paye, défenseur du FCSM

A Sochaux, jouer dans un tel froid, pour le défenseur Pape Abdou Paye, c'est tout sauf une partie de plaisir "Je suis frileux, honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire. On va mettre toutes les crèmes chauffantes possibles (rires)". L'arrière des jaune et bleu s'attend donc à des conditions de jeu difficiles "mais on n'a pas le choix, on va faire avec" pour essayer de passer un tour de plus après la belle qualification contre Nancy (0-1).

La pelouse de Bonal bâchée et chauffée

Sur une pelouse que l'on espère préservée. Elle est bichonnée depuis ce mercredi avec les premières chutes de neige. Bâchée et chauffée, le terrain est l'objet de toutes les attentions des jardiniers de Bonal dont leur responsable Stéphane Hugoniot de l'entreprise ID Verde, invité de 100%FCSM "On met tout en oeuvre pour pouvoir jouer ce jeudi. Les bâches sont en place, le dôme aussi avec les quatre chaudières dessous, la température va permettre de faire fondre la neige. Par rapport au gel, on va laisser les bâches et le chauffage le plus longtemps possible, on l'enlèvera dans la matinée pour ensuite préparer le terrain. Mais c'est l'arbitre, M. Stinat, qui décidera si c'est jouable vers 16h45, deux heures avant le match".

Sochaux en mode turn over

En attendant, l'équipe sochalienne prépare ce duel face aux Verts sans appréhension particulière "Défier le 15ème de Ligue 1, c'est une bonne opportunité pour mes jeunes joueurs de se frotter au haut niveau. La Ligue 2 et le match de lundi contre Valenciennes reste notre priorité mais on va tenter d'aligner la meilleure équipe possible pour battre les Verts" affirme Omar Daf. L'entraîneur du FCSM sera privé de plusieurs joueurs importants, notamment d'Alan Virginius, le héros de Chambly "touché aux ischios-jambiers" et toujours de Weissbeck, Pogba, Martial encore blessés, alors que Diédhiou est toujours suspendu et que Prévot sera supplée par Jeannin pour la coupe de France.

Boudebouz à Bonal ?

Saint-Etienne, 15ème de Ligue 1, débarque à Bonal avec une équipe remaniée également. Debuchy et Hamouma sont notamment blessés. Dans la rotation que Claude Puel, le coach stéphanois, va forcément opérer, il existe une petite chance de revoir Ryad Boudebouz refouler la pelouse qui l'a vu éclore au plus haut niveau avec Sochaux. Le milieu de terrain international algérien, qui n'a pas souhaité quitter le Forez cet hiver malgré une offre d'un club turc, pourrait en effet retrouver du temps de jeu face à son club formateur.

La rencontre Sochaux-Saint Etienne, 32èmes de finale de la coupe de France, est à vivre en direct et en intégralité dès 18h dans 100%FCSM. Coup d'envoi 18h45 avec Hervé Blanchard au micro.