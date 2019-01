Coupe de France : St Pryvé pourrait atteindre les 16emes de finale pour la première fois

C'est un moment historique que les footballeurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire s'apprêtent à vivre, ce dimanche. Pour la première fois depuis 2005, ils vont disputer les 32emes de finale de la Coupe de France. À partir de 17h15, les Loirétains, qui évoluent en Nationale 2, affronteront Aurillac, un club de Nationale 3. En cas de victoire de Saint-Pryvé, ils décrocheront leur ticket pour les 16emes de finale. Un niveau qu'ils n'ont jusque là jamais atteint.

"Un match de coupe c'est comme une finale."

Si Saint-Pryvé a de bonnes raisons d'avoir confiance, notamment depuis qu'ils ont éliminé Troyes, une équipe de Ligue 2, les hommes tentent de garder la tête froide. Quelques heures avant la rencontre, à l'entrainement, le coach Baptiste Ridira distille ses derniers conseils. Rien n'est encore gagné même si l'équipe a de sérieux atouts : "Depuis le début de saison c'est une grosse solidité défensive. On arrive de part notre volonté et notre capacité à jouer à être efficaces offensivement, à se créer des occasions, à marquer pas mal de buts."

Malgré un temps de repos écourté et un effectif restreint, Saint Pryvé peut compter sur des joueurs expérimentés. Florent Rouamba, a participé a trois Coupe d'Afrique des nations avec le Burkina Fasso : "On va prendre ce match au sérieux parce que les rencontres se suivent mais ne se ressemblent pas. Un match de coupe c'est comme une finale. On va essayer de se donner, d'arracher la victoire."

"On espère aller le plus loin possible."

Soufiane Natlaoui a 20 ans, c'est sa première coupe de France et il est un peu stressé : "Si ça se trouve je ne rejouerai pas d'autres 32èmes de finale donc je vais prendre du plaisir au maximum. Et pourquoi pas passer encore des tours... on espère aller le plus loin possible."