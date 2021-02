Le Stade lavallois poursuit sa route en Coupe de France. Après Angers NDC et l'ES Vigneux, les Tango ont éliminé l'US Saint-Philbert 3-1 ce samedi après-midi.

Coupe de France : sans trembler, le Stade lavallois bat Saint-Philbert et se hisse au 8e tour

Le Stade lavallois de Prince Mendy n'est pas tombé dans le piège et se qualifie pour le 8e tour.

Le Stade lavallois disputait samedi après-midi son troisième match en huit jours et alterne Coupe de France et championnat. Pour le 7e tour de la Coupe nationale, Laval était opposé au club de l'US Saint-Philbert (44). Une équipe de National 3 qui recevait pour la première fois en Coupe cette saison.

Sur une pelouse synthétique, l'équipe lavalloise est bien rentrée dans son match. Sérieux et dominateurs, les Mayennais ont toutefois dû attendre la 40e minute pour ouvrir le score. Un joli mouvement initié par Thomas Robinet avec Ervin Taha à la finition. C'est déjà l'attaquant prêté par Guingamp qui avait ouvert le score il y a une semaine à Vigneux de Bretagne. Laval a doublé la mise quelques minutes plus tard grâce au premier but cette saison d'Usman Simbakoli (le joueur prêté par Lille est arrivé il y a deux semaines).

En seconde période, l'équipe de Loire-Atlantique réduit l'écart et oblige le Stade lavallois à réagir. Huit minutes après seulement, l'équipe mayennaise reprend deux longueurs d'avance grâce à Thomas Robinet, homme du match.

Un penalty stoppé par Saint-Philbert

A 20 minutes de la fin, le Stade lavallois a l'opportunité de plier définitivement la rencontre en obtenant un penalty après une faute du gardien de Saint-Philbert sur Robinet. C'est Sandy Nzuzi qui se charge de le transformer mais l'attaquant voit son tir repoussé par le gardien ligérien.

Heureusement, c'est sans conséquence. Le Stade lavallois se qualifie sans frémir pour le tour suivant. Ce sera donc contre Les Herbiers, club de National 2.

Ce match du 8e tour aux Herbiers est prévu mardi prochain à un horaire qui reste à officialiser. Les footballeurs lavallois partiront dès lundi après-midi se mettre au vert du côté de Cholet.

La feuille de match

US Saint-Philbert - Laval : 1-3 (0-2). Arbitre : Brendan Roffet. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Taha (40'), Simbakoli (44'), Robinet (62') ; pour Saint-Philbert : Zainek (54').

Avertissements pour Laval : Mendy (70'), Ndiaye (73').

Laval : Mandanda - Duponchelle, Mendy (cap.), Carlier, Seidou - Taha (Dembele 74'), Ndiaye, Boudjemaa, Nzuzi (Caddy 89') - Robinet (Meite 83'), Simbakoli.