Coupe de France - Stade Rennais : Athlético Marseille, vrai-faux petit poucet

Rennes, France

"Attention, en coupe de France, on sait comme ça se passe". En conférence de presse, cette semaine, l'entraîneur Julien Stéphan a bien tenu à avertir ses troupes, par médias interposés : l'Athlético Marseille sera dangereux, malgré les quatre divisions qui le séparent du Stade Rennais, tenant du titre.

Deux montages vidéos présentés aux joueurs

Par médias interposés, mais aussi dans le vestiaire. "On le prépare comme si c'était un adversaire de Ligue 1, assure le coach rennais. On a récupéré des vidéos de plusieurs matchs. On a aussi pris des renseignements auprès d'un certain nombre d’entraîneurs." Deux montages vidéos d'avant match ont été présentés au groupe rennais. "Bien évidemment le statut de favori. Mais l'humilité, c'est d’aborder le match en se disant qu'on peut soit se qualifier, soit être éliminer".

Il faut dire que l'Athlétco Marseille, deuxième de sa poule de National 3, derrière Istres, avec un point de retard (et un match en moins) n'a pas grand chose à faire là. Rétrogradé administrativement en début de saison par la Direction nationale du contrôle de gestion, il aurait dû, cette année, jouer la montée en National. Et ça se voit en Coupe, où l'Athlético

Mais le groupe a finalement peu changé, de nombreux joueurs ayant connu la troisième division, lorsque le club des quartiers nord s'appelait encore Marseille Consolat. "Une équipe qui a un haut niveau de National 2, voire de milieu de tableau de National, analyse Julien Stéphan.

Le coach rennais a notamment cité Papa Ibnou Ba, "un attaquant qui met beaucoup de buts" (27 l'an dernier en 28 matchs en National 2), Sander Benbachir "un joueur intéressant dans le déséquilibre", et Yamin Amiri "qui a une très bonne qualité de passe". Dans ce groupe figurent aussi Driss Zidane, le neveu de Zinedine, passé par la réserve de Saint-Étienne, et deux anciens internationaux U17 chez les Bleus, André-Patrick Keyoubi (formé à Sochaux) et Dolan Bahamboula, formé à Nancy.

Yamin Amiri et sa "très bonne qualité de passe", selon Julien Stéphan. © Radio France - Georges Robert

Rennes va peu faire tourner

Alors, aussi pour montrer qu'il ne sous estime-pas son adversaire, Julien Stéphan l'a dit, il ne fera que peu tourner, la rotation sera "limitée", quatre jours après la victoire à Nîmes, et cinq avant le déplacement à Nice, "une récupération suffisante pour se ressourcer". Ainsi, il n'a pas voulu dire qui d'Édouard Mendy ou de Romain Salin serait titulaire dans le but.

Autre élément à prendre en compte : la suspension de Damien Da Silva, et d'Hamari Traoré sur la pelouse de Nice. Si, pour remplacer l'ancien Caennais dans l'axe de la défense, la solution Joris Gnagnon semble évidente (il a d'ailleurs été titularisé à Nîmes pour reprendre le rythme), elle l'est moins pour suppléer Hamari Traoré, qui a pour l'instant démarré tous les matchs de Ligue 1.

Pourtant, le jeune Sacha Boey (19 ans) n'est pas dans le groupe, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il serait en capacité d’accumuler un peu de temps de jeu, tout comme l'encore plus jeune Brandon Soppy (17 ans). "Il y a une autre possibilité" a dit Julien Stéphan, avec le sourire, en conférence de presse.

Le groupe rennais

A noter le retour de Jérémy Gélin, qui remplace Sacha Boey dans un groupe qui compte cinq défenseurs centraux. Benjamin Bourigeaud, qui a ressenti une douleur musculaire.

Absents : Bourigeaud, Martin, Grenier, Johansson (blessés), Bonet, Boey, Doumbia, Guitane, Güçlu

Le programme des 16e de finale

Jeudi 16 janvier

Pau FC (N) 3-2 (a.p) Girondins de Bordeaux

Vendredi 17 janvier

US Granville 0-3 Olympique de Marseille

Samedi 18 janvier

Epinal (N2) 1-0 (a.p) JS Saint-Pierroise (R1)

Nice (L1) 2-1 Red Star (N)

Prix les Mézières (N3) 0-1 Limonest (N3)

Gonfreville (N3) 0-2 Lille (L1)

Belfort (N2) 3-1 Nancy (L2)

Paris FC (L2) 2-3 St Etienne (L1)

Angoulême (N2) 1-5 Strasbourg (L1)

Nantes (L1) - Lyon (L1)

Dimanche 19 janvier

(17h15)

Rouen (N2) - Angers (L1)

Athletico Marseille (N3) - Rennes (L1), à Fos-sur-Mer

Montpellier (L1) - Caen (L2)

Dijon (L1) - Nîmes (L

(20h55) Lorient (L2) - PSG (L1)

Lundi 20 janvier