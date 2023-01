Coupe de France : Stéphanie Frappart arbitrera le match OM-Rennes

Stéphanie Frappart arbitrera de la réception de Rennes ce vendredi au Stade Vélodrome à Marseille pour les 16e de finale de la Coupe de France.

La première femme à avoir arbitré un match de coupe du monde masculine

La nouvelle est peut-être un bon présage pour l’OM. L’arbitre de 39 ans n’a jamais sifflé une défaite des olympiens. En 7 matchs, Stéphanie Frappart a dirigé 5 victoires et 2 matchs nuls pour les Marseillais.

C’est la première fois qu’elle officiera cette saison aux côtés des hommes d’Igor Tudor. Stéphanie Frappart, première femme à avoir officié en Coupe de France masculine, était une des représentantes française à la Coupe du Monde au Qatar (avec Clément Turpin), parmi les 6 femmes sur les 129 arbitres programmés.

Pas de VAR

Le match de vendredi au Vélodrome sera le 22e pour l’arbitre francilienne en Coupe de France. Celle qui a donné le coup d’envoi de la dernière finale de la compétition opposant Nice à Nantes, sera cette fois-ci assistée par Mickael Berchebru et Alexandre Viala. Pour rappel, il n’y aura pas de VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) qui n’intervient qu’à partir des quarts de finale en Coupe de France. Pas de prolongations non plus, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire les deux équipes se départageront aux tirs au but.

Conquérir le titre

L’OM veut aller loin cette année en Coupe de France, et ramener la Coupe sur le Vieux-Port. Définie comme un « vrai objectif » par le président Pablo Longoria, le club marseillais a pour ambition « d’aller au bout » assure le milieu de terrain Valentin Rongier. Prochaine étape contre Rennes vendredi. Vainqueur en 2019, le Stade Rennais avait été éliminé l’an passé contre l’AS Nancy Lorraine aux tirs au but, dès les 16e de finale.