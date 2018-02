Strasbourg, France

Les footballeurs strasbourgeois tombent de haut. Ils ont été éliminé par Chambly, équipe de National, 1 à 0, en quart de finale de la Coupe de France ce mercredi à Beauvais. Les Alsaciens, inexistants en deuxième période, se sont fait surprendre par des Picards beaucoup plus réalistes. Lassana Doucouré délivre Chambly à la 83e minute.

Le Racing peut s'en mordre les doigts. Il avait une occasion en or d'atteindre les demi-finales de cette compétition. Ce qu'il n'a plus réalisé depuis 2001. Donc on retrouvera deux clubs de National en demi-finale de la Coupe de France : Chambly et les Herbiers, vainqueurs de Lens.