Coupe de France : suivez Gonfreville - Losc pour les 16es de finale

Gonfreville-l'Orcher, France

C'est le grand jour pour Gonfreville l'Orcher ! Ce samedi 18 janvier 2020, l'ESMGO, club amateur de National 3, affronte Lille, gros club de Ligue 1, pour les 16es de finale de la Coupe de France de football. Un grand match a disputer, devant près de 15.000 spectateurs. Inhabituel pour ces joueurs amateurs, à la peine en championnat : c'est bien simple, Gonfreville est dernier du championnat de National 3, la cinquième division du football français.

On sait que le match est hyper important

Deux victoires seulement en championnat depuis le début de la saison (la deuxième, c'était samedi dernier à Grand Quevilly). Et dans le même temps, un enchaînement de victoires en Coupe, parfois contre de bien meilleurs adversaires. L'ESMGO s'apprête à jouer le match le plus important de sa saison, et l'entraîneur Rachid Hamzaoui voit des joueurs plus concentrés à l'entraînement. "On sait que le match est hyper important pour le club, pour les joueurs, et on se prépare avec beaucoup plus de motivation, de détermination et de plaisir".

Le bus des joueurs gonfrevillais a été redécoré aux couleurs de la Coupe de France. - (photo transmise par l'ESMGO)

La magie de la Coupe

Il faut dire que la rencontre va exceptionnellement se jouer au Stade Océane au Havre, la ville voisine. Ce stade a une capacité de 25.000 places. Cela va changer du quotidien de ces joueurs amateurs parmi lesquels le défenseur Paul Percepied. _"Pour nous tous ça va être une première. On va pas se laisser faire, on va être présent." _Quant au jeu des pronostics, on peut rêver d'une victoire. Celles contre Créteil ou Saint-Brieuc étaient inattendues... Cette fois ce sera un niveau au-dessus, mais ne parle-t-on pas de la magie de la Coupe de France ?

La Coupe de France de football en direct

France Bleu Normandie vous fait vivre les 16es de finale de Coupe de France en direct ce week-end :