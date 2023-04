Coupe de France : suivez la demi-finale du FC Annecy contre le TFC, Toulouse Football Club

Suivez la demi-finale de la coupe de France entre le FC Annecy et Toulouse, en direct, avec France Bleu Pays de Savoie.

C'est la première fois de son histoire que le FC Annecy joue pour une place en finale de la coupe de France. Ce jeudi soir, le FC Annecy affronte Toulouse, en demi-finale, au Parc des sports d'Annecy. Le stade est complet, les 13.000 places ont été vendues très très vite. Rien d'étonnant après l'exploit des Hauts-Savoyards face à l'Olympique de Marseille en quart de finale !

ⓘ Publicité

Pourtant, ce jeudi soir, la partition risque d'être plus compliquée. Alors qu'ils pointaient en haut de tableau pour les quarts, les Annéciens ne sont plus qu'à deux points de la zone de relégation aujourd'hui. Si l'entraîneur a prévenu que le maintien en Ligue 2 était sa priorité, l'équipe des Rouges du FcC Annecy sera forcément sous pression pour un tel match de prestige.

Vivez ce match exceptionnel entre Annecy et Toulouse, en direct et en intégralité, ce jeudi soir sur France Bleu Pays de Savoie, à partir de 20h pour l'avant-match et de 20h45 pour le coup d'envoi.

📻 ÉCOUTEZ FC Annecy - Toulouse, dès 20h00

loading

Commentaires : Richard Vivion, Tommy Cattaneo et Mélanie Tournadre

Suivez le match, minute par minute

loading

Résultats des demi-finales de Coupe de France

loading