Coupe de France : suivez le 8e de finale entre Nancy et Amiens

Nancy et Amiens s'affrontent pour une place en quart de finale de Coupe de France

Après Anzin-Saint-Aubin, Cambrai, Guingamp et Linas-Monthléry, voici Nancy. Amiens poursuit son parcours en Coupe de France ce samedi avec un déplacement en Loraine pour tenter de décrocher une place en quart de finale de cette compétition.

Ce duel face à la lanterne rouge de Ligue 2 est le quatrième match en onze jours pour les joueurs de Philippe Hinschberger. L'entraîneur amiénois qui prévient qu'il "va faire tourner." Jessy Benet, malade ne sera pas du déplacement tout comme Mamadou Fofana, pas encore rentré de la CAN malgré l'élimination du Mali.

Quand tu es en huitième, tu as envie d'aller en quart, c'est normal !

Face à une équipe de Nancy en très grande difficulté en championnat mais un peu rassénérée par l'arrivée de son coach, Albert Cartier début janvier, Amiens visera une qualification. "Quand tu es en huitième, tu as envie d'aller en quart, c'est normal", précise Philippe Hinschberger qui estime pour autant que son équipe "n'est pas favorite. C'est une compétition autre que le championnat où ils sont dans le tracas mais où ils s'apprêtent à engager une opération maintien importante, difficile, longue, périlleuse. Mais éliminer Amiens pour eux cela peut-être une bouffée d'oxygène."

Philippe Hinschberger : "ce sera du 50-50" Copier

Nancy a déjà fait tomber deux Ligue 1

Le technicien amiénois est d'autant plus méfiant que Nancy a déjà éliminé deux équipes de Ligue 1 (Troyes et Rennes) et qu'Albert Cartier, son ancien camarade de jeu à Metz a gagné son premier match avec l'ASNL contre Bastia (2-1).

Yohann Thuram et les Amiénois, à Nancy pour la gagne Copier

Le coup d'envoi de la rencontre entre Nancy et Amiens sera sifflé à 16h15. Vous pourrez suivre le match sur France Bleu Picardie à partir de 16 heures.