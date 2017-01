Coupe de France : suivez les 1/16e de finale, Bordeaux / DFCO

Le DFCO se déplace mardi soir à 18 heures à Bordeaux pour affronter les Girondins en 1/16e de finale de Coupe de France. Bordeaux-Dijon, c'est un derby viticole où les Rouges tenteront de briller. Les Bordelais sont 6e de Ligue 1 actuellement, les Dijonnais 13e.

"Si on peut faire un exploit à Bordeaux on va le prendre, c'est le genre de match intéressant, parce que tu n'y va pas en favori et ça permet aussi à certains joueurs qui n'ont pas de temps de jeu de jouer un match dans un stade important."

— Olivier Dall'Oglio, entraîneur du DFCO