Coupe de France : suivez les 1/32e de finale, Louhans-Cuiseaux / DFCO

Le DFCO se déplace samedi à 18 heures sur la pelouse du stade de Bram à Louhans-Cuiseaux (Saône-et-Loire) dans le cadre des 1/32e de finale. Suivez la rencontre sur francebleu.fr.

Le "petit" fera-t-il tomber le "gros" ? C'est souvent ce qui fait le sel de la Coupe de France, des clubs amateurs qui éliminent des clubs professionnels de Ligue 1. Le DFCO (Ligue 1) aura donc à se méfier de Louhans-Cuiseaux (CFA 2). Les Dijonnais affrontent les Bressans samedi à 18 heures dans le cadres des 1/32e de finale. Le stade de Bram, qui peut contenir 9000 places, devraient être rempli à moitié voire plus, dans une température glaciale où -8°c sont annoncés. Sur une pelouse sans doute dure et gelée, l'objectif pour le DFCO reste la victoire, pour se conforter en coupe et se rassurer dans un championnat où le club évolue à la 15e place, en bas de tableau.

↓ Suivez le match Louhans-Cuiseaux / DFCO via @DFCO_officiel

_______________________________________________________________________________

Le programme de samedi en 1/32e de finale

(15h00) Ste Geneviève (CFA 2) - Caen (L1)

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA)

Blagnac FC (DH) - Niort (L2)

Bergerac Périgord FC (CFA) - Toulouse Rodéo FC (CFA 2)

Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (NAT)

Lille (L1) - AS Excelsior Saint-Joseph (DH/La Réunion)

Sarreguemines (CFA 2) - Reims (L2)

Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2)

FC Luneville (CFA 2) - FC Chambly Thelle (NAT)

Strasbourg (L2) - Epinal (NAT)

(18h00) US Quevilly Rouen Métropole (NAT) - Jeanne d'Arc Drancy (CFA)

Guingamp (L1) - Le Havre (L2)

Blois Foot 41 (CFA 2) - Nantes (L1)

Grenoble Foot 38 (CFA) - Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA)

Besançon FC (CFA 2) - Nancy (L1)

Louhans-Cuiseaux FC (CFA 2) - Dijon (L1)

(21h00) Paris SG (L1)- Bastia (L1)

→ Coupe de France : le programme et les résultats des 1/32e de finale

Le calendrier de Coupe de France

1/32e de finale : les samedi 7et dimanche 8 janvier 2017 (entrée en lice des équipes de L1)

les samedi 7et dimanche 8 janvier 2017 (entrée en lice des équipes de L1) 1/16e de finale : les mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2017

les mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2017 1/8e de finale : le mardi 28 février et mercredi 1er mars 2017

le mardi 28 février et mercredi 1er mars 2017 1/4 de finale : le mardi 4 et mercredi 5 avril 2017

le mardi 4 et mercredi 5 avril 2017 1/2 finales : le mardi 25 et mercredi 26 avril 2017

le mardi 25 et mercredi 26 avril 2017 Finale : le samedi 27 mai 2017

Suivre le DFCO