Coupe de France : suivez Rouen-Angers pour les 16es de finale

C'est le Jour J ce dimanche 19 janvier 2020 au stade Diochon qui affiche complet pour le match Rouen - Angers en 16e de finale de la Coupe de France. Plus de 8.000 places assises ont trouvé preneur en seulement trois heures mercredi matin. Après une qualification héroïque face à Metz en 32e de finale, les Diables rouges vont affronter un gros morceau avec l'équipe de Ligue 1 d'Angers. Avec ce parcours en Coupe de France, le club normand, plus que centenaire, réveille son glorieux passé et rêve de retrouver sa gloire d'antan.

Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Normandie ce dimanche à partir de 17h .