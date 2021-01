Coupe de France TFC - Niort : "Je veux voir la même dynamique qu'en championnat" dit l'entraîneur toulousain

Des chamois au menu du TFC ce mercredi soir : les footballeurs toulousains affrontent Niort en 8e de finale de coupe de France, à 18h. Un match à suivre exclusivement sur France Bleu Occitanie, puisque la rencontre n'est pas retransmise à la télé. Les violets vont tenter de poursuivre leur bonne lancée : le TFC est sur 10 matchs sans défaite en championnat, et se trouve actuellement sur la deuxième marche du podium de ligue 2.

"Ne pas briser la dynamique"

Pas question pour l'entraîneur du TFC, de briser sa belle dynamique : "C'est pour moi le plus important (...) Je veux voir une équipe qui est dans la lignée de ce que l'on fait en championnat (...) la dynamique de l'attitude et du comportement" affirme Patrice Garande.

Je trouverai insupportable de ne pas avoir une équipe qui joue

Une coupe de France un peu particulière

Avant le duel contre Niort, Patrice Garande est également revenu sur le format exceptionnel de cette Coupe de France : "Je l'ai déjà évoqué (...) dans ces conditions, ca n'est plus tout à fait la coupe de France (...) Il nous manque plein de choses : je ne vais pas commenter le fait qu'il n'y ait pas de diffuseur tv, ça n'est pas normal, mais c'est comme ça. Et puis il n'y a pas de public. La Coupe de France c'est avant tout une compétition populaire, qui souvent génère des émotions particulières parce qu'il y a le petit poucet contre les gros (...) Je pense surtout aux clubs amateurs qui vont être en difficulté dans cette compétition là (...) Ceci dit c'est une compétition qui a lieu, et on va la jouer "

Telle qu'on la joue aujourd'hui, le charme de la Coupe n'existe pas

On ne connaît pas encore la composition complète de l'équipe toulousaine pour ce match de Coupe de France. Seules précisions apportées par l'entraîneur : le nouveau gardien Isaak Pettersson ne devrait pas faire partie du groupe, car il est encore en phase de "ré-athlétisation". Le vainqueur de ce 8e de finale ira affronter Bordeaux.