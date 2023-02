Coupe de France : TFC-Rodez se jouera à guichets fermés

C'est un derby pour aller chercher un billet dans le dernier carré de la Coupe de France de football. Le TFC reçoit Rodez ce mercredi 1er mars. La rencontre sera à vivre dès 18h45 sur France Bleu Occitanie. Pour l'occasion, le Stadium de Toulouse va faire le plein.

Le RAF soutenu en masse

Il est désormais impossible de trouver des places pour ce quart de finale sur le site du TFC. Plus de 32.000 personnes vont assister à ce match qui enverra une des deux équipes en demi-finale de la Coupe de France. Le parcage visiteurs sera rempli également avec un millier de supporters ruthénois. Concernant les places allouées au Rodez Aveyron Football par le TFC autour du parcage, elles sont également toutes parties.

Le TFC s'attend à recevoir 3.500 à 4.000 Aveyronnais pour ce match. Un Rodez Aveyron Football maudit au tirage ces dernières saisons et qui enchaînera là un 22e déplacement consécutif en Coupe de France. Le kop ruthénois a notamment affrété trois bus, soit 135 supporters qui se déplaceront via l'association de supporters. "Nous on organise un voyage pour nos licenciés également. Cela tombe bien parce que ce sont les vacances scolaires et l'horaire du match est assez facile pour les enfants. Ce sera une belle fête, et je pense qu'il y a beaucoup de Ruthénois vivant sur la région toulousaine qui vont nous supporter également. Avec en plus quelques supporters dilués dans les travées grand public. On sera représentés à hauteur de 5.000 supporters en tout je pense. C'est très bien", se réjouit le manager du RAF Grégory Ursule. Voilà qui compense un peu" le fait de ne pas recevoir. Le dernier match à domicile du RAF en Coupe de France remonte à 2016.

Pour remplir le stade, le TFC avait opté pour une politique tarifaire abordable. Les prix des billets "grand public" allant de 10 à 25 euros.