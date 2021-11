Coupe de France | Un derby de rêve entre Reims Sainte-Anne et le Stade de Reims en 32e de finale

A vrai dire, les Rémois n'osaient y croire à la vue de la composition du groupe D dans lequel les 16 équipes qualifiées pour les 32e de finale de la Coupe étaient rassemblées. 16 équipes dont le Stade de Reims et Reims Sainte-Anne. Les fans de probabilité auront bien le temps de nous dire qu'elle était justement la probabilité de voir les deux clubs rémois s'affronter, en attendant c'est chose faite : Le Stade de Reims et Reims Saint-Anne vont en découdre le 18 ou le 19 décembre prochain, probablement au Stade Delaune. Anthony Weber et Mickaël Tacalfred, deux anciens de la maison stadiste, grands artisans de la montée en Ligue 1 lors de la saison 2011 - 2012, arborent aujourd'hui la tenue de Reims Sainte-Anne. Ce match aura mille saveurs et mille symboles entre les deux clubs rémois.

Ce sera évidemment une belle fête du football, du football à la rémoise même si 5 divisions séparent les deux équipes. Une rencontre qui selon toute vraisemblance, devrait se disputer au Stade Delaune, le 18 ou le 19 décembre prochain.

Les affiches des 32e de finale de la Coupe de France