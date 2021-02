Coupe de France : Toulouse, un club en pleine reconstruction

Les Girondins préparent la réception de Toulouse en 32e de finale de Coupe de France ce mercredi (14h45). Un Téfécé en pleine reconstruction. Après avoir touché le fond la saison dernière avec une descente en Ligue 2, le club de la ville Rose est entré dans une nouvelle ère l'été dernier. Une ère que l'on connaît bien à Bordeaux.

En effet, comme les Girondins en 2018, le Téfécé a été racheté il y a quelques mois par un fonds d'investissement américain, Redbird Capital Partners. Olivier Sadran, historique propriétaire et président du club a laissé sa place à Damien Comolli. L'ancien dirigeant de Liverpool ou Saint-Etienne a pour mission de faire remonter le club le plus rapidement possible en Ligue 1 avec l'aide de son entraîneur Patrice Garande.

Pour l'instant, c'est plutôt bien parti pour les Toulousains. Après une début de championnat un peu délicat, ils ont effectué une très belle remontée. Ils occupent actuellement la deuxième place du championnat après 24 journées. Une place synonyme de monter en L1 en fin de saison. Ils n'ont connu la défaite qu'à deux reprises depuis le 14 septembre dernier.

Du coup, la Coupe de France n'est pas vraiment la priorité du Téfécé. Pas sûr du tout que Patrice Garande aligne sa meilleure équipe demain après-midi au Matmut Atlantique. Le match le plus important pour l'entraîneur toulousain, c'est celui de lundi prochain face à Ajaccio. D'ailleurs, il ne se gêne pas pour dire que cette édition n'est pas la vraie Coupe de France en raison de sa formule exceptionnelle avec le Covid-19. Il dénonce notamment les conditions pour les clubs amateurs. Bref, le Téfécé sera bien à Bordeaux ce mercredi mais avec une envie sûrement toute relative.